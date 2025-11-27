ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1005
Время на прочтение
1 мин

Паника на борту: пассажир открыл дверь самолета во время руления

Рейс KLM 622 из Атланты в Амстердам был отменен после того, как пассажир в панике открыл дверь аварийного выхода.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Самолет

Самолет / © Getty Images

Рейс KLM 622 из Атланты в Амстердам был отменен после того, как пассажир на борту запаниковал и открыл дверь аварийного выхода во время руления самолета.

Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции, инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта вечером во вторник. 48-летний Йоханнес Ван Хеертум, как сообщают следователи, заметил другого пассажира с предметом, который ему показалось оружием, и в состоянии паники открыл аварийный выход. Во время этого он развернул надувной трамплин на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Полиция отмечает, что мужчина мог иметь приступ психического расстройства в тот момент. Самолет вернулся к трапу, где Ван Хеертум был задержан сотрудниками полиции.

Ему предъявили обвинение в безрассудном поведении, причинении вреда имуществу второй степени и препятствованию безопасности. После досмотра медиками его доставили в тюрьму округа Клейтон без права внесения залога.

Дата публикации
Количество просмотров
1005
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie