Паника на борту: пассажир открыл дверь самолета во время руления
Рейс KLM 622 из Атланты в Амстердам был отменен после того, как пассажир на борту запаниковал и открыл дверь аварийного выхода во время руления самолета.
Об этом сообщает CBS News.
По данным полиции, инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта вечером во вторник. 48-летний Йоханнес Ван Хеертум, как сообщают следователи, заметил другого пассажира с предметом, который ему показалось оружием, и в состоянии паники открыл аварийный выход. Во время этого он развернул надувной трамплин на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Полиция отмечает, что мужчина мог иметь приступ психического расстройства в тот момент. Самолет вернулся к трапу, где Ван Хеертум был задержан сотрудниками полиции.
Ему предъявили обвинение в безрассудном поведении, причинении вреда имуществу второй степени и препятствованию безопасности. После досмотра медиками его доставили в тюрьму округа Клейтон без права внесения залога.