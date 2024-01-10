Паниковал, пока все хохотали: мужчина застрял в вазе на вечеринке (видео)

Сеть насмешило видео парня, оказавшегося в ловушке в огромной вазе на новогодней вечеринке.

Об этом пишет ladbible.com.

На забавных кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как мужчина, которого с тех пор узнали как Коннора Педжетта, наполовину застрял в огромной коричневой вазе.

Житель Бирмингема, штат Алабама, США, был на вечеринке в Маунтин-Бруке и, похоже, во время праздника подумал, что было бы неплохо залезть в большой горшок.

oh my god this is the whitest shit I've ever seen pic.twitter.com/ncTDlZr8Jb – Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) January 7, 2024

В то время как Коннор испытывает все больший стресс, находясь в вазе, его приятели и зрители собираются вокруг, чтобы попытаться дать ему несколько советов о том, что, по их мнению, будет лучшим способом освободиться.

Коннору, одетому в кремовый свитер, велят попытаться снять джемпер, чтобы дать себе немного места для маневра, что побудило его ответить: "Я делаю все, что могу, черт возьми! Черт возьми!".

Также слышно, как один из очевидцев говорит ему: "Ты не сможешь выбраться".

К счастью, Коннора в конце концов удалось освободить. Вазу разбили молотком, самодельным зубилом и отверткой.

Коннор Педжетт / Фото: Х

Напомним, ошеломленные мама и дочь устроили вечеринку в самолете, поскольку были единственными пассажирками. Они весело провели время в пути.

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