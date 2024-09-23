"Папа года" устроил с 14-летним сыном серию ограблений и в суде все свалил на подростка

Австриец, подстрекавший своего 14-летнего сына и его лучшего друга к серии вооруженных ограблений, пытался переложить вину на двух подростков в суде после того, как их поймали.

Об этом пишет Oddity Central.

Недавно 34-летний мужчина шокировал судью и присяжных в зале судебных заседаний № 1 Венского регионального суда, возложив вину за серию ограблений на своего 14-летнего сына и его 17-летнего лучшего друга, утверждая, что они были организаторами преступлений, а он был только водителем, который помогал им уйти от правосудия.

Трио каждый раз действовало практически одинаково. Двое несовершеннолетних входили в табачные магазины и заправки в балаклавах, вооруженные ножами или пистолетами, заряженными холостыми пулями, а 34-летний мужчина ждал на улице за рулем автомобиля для побега. Они совершили семь ограблений, прежде чем были пойманы, но вместо того, чтобы взять на себя ответственность за подстрекательство двух парней, он утверждал, что они убедили его стать их сообщником.

"Первому обвиняемому не нужны были эти двое детей для ограблений. Как раз наоборот. Они его уговорили", — заявил адвокат 34-летнего мужчины в суде, привлекая мнительные взгляды как присутствующих, так и присяжных.

Несмотря на записи с мобильных телефонов и доказательства того, что ему принадлежало оружие, которое использовалось при ограблениях, мужчина настаивал на том, что все это сделали ребята, а его просто убедили быть их водителем, чтобы убежать. Прокуроры и подсудимые ребят утверждали, что он был организатором преступлений и подстрекал подростков к их совершению, но он настаивал, что все было наоборот.

"Зачем вы втянули своего сына в такую ситуацию? Я сделаю все, чтобы уберечь своих детей от того, насколько это возможно. Это разрушает его жизнь. Я считаю это непонятным", — сказал судья 34-летнему мужчине.

Однако, к общему удивлению, еще до того, как его собственный сын смог выступить перед судом, мужчина изменил свое мнение и признал свою вину, взяв на себя полную ответственность за ограбление. Хотя судья приветствовал его реакцию, он сказал: "Если бы вы сделали это на полтора часа раньше, вы бы сэкономили нам много времени".

34-летний мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы, его сын, которому недавно исполнилось 15 лет, получил три с половиной года за решеткой, из которых он отсидит минимум один год, а 17-летний парень получил два с половиной года, из которых 10 месяцев проведет в тюрьме.

Напомним, "самый разыскиваемый" наркобарон арестован через два года после побега. Его поймали в Испании.

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