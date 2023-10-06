Папа и дочь создали самый большой GPS-рисунок на велосипеде и собрали 26 000 евро - фото

Французские отец и дочь создали самый большой в мире GPS-рисунок.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В свой 16-й день рождения девочка и ее папа решили отправиться в приключение, чтобы открыть для себя свою родную страну и одновременно передать миру позитивное послание.

С 16 по 31 августа Фредерик и Матильда де Ланувель проехали на велосипеде по своей родине 2162 км.

Дуэт ехал на велосипеде-тандеме, создавая образ сердца.

Фредерик и Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я нарисовал это сердце давным-давно и хотел сделать это на велосипеде и ради хорошего дела", — сказал Фредерик. "Когда я увидел предыдущий рекорд динозавра длинной 1025 км, я сразу же предложил дочери попробовать это вместе со мной. Это была возможность разделить с ней великолепный вызов, полный сильных ценностей, и помочь ассоциации Mécénat Chirurgie Cardiaque, логотипом которой является сердце и которая спасает детей с пороками развития сердца. Нам удалось собрать более 26 000 евро, что поможет спасти двоих детей".

У Фредерика четыре дочери, но он не типичный "папа девочек".

"Я беру каждую из них с собой на приключение, когда им исполняется 16 лет. Очевидно, я очень близок с ними, но этот опыт продолжает укреплять нашу связь. Я взял свою старшую дочь на марафон Саблей. 250-километровый забег по Сахаре в Марокко, полностью самодостаточный. Ей это понравилось! Для Матильды, моей второй дочери, я искал еще одно уникальное приключение. Целью было познакомить их с ценностями преодоления себя, приключений и природы. Мы уже проехали 600 км на велосипеде-тандеме и нам очень понравилось. Преимущество велосипеда-тандема в том, что сильнейший может помочь самому слабому. Это действительно командная работа", — добавил он.

Фредерик и Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

Отцу с дочерью пришлось тренироваться три месяца, прежде чем они были готовы принять столь рекордный вызов. Впрочем, путешествие не прошло без испытаний.

"На шестой день у нас возникла серьезная техническая проблема", – объяснил отец. "Мы сломали цепь, треснул механизм переключения передач и часть рамы велосипеда. Мы думали, что все кончено. Но люди вокруг нас очень мобилизовались, и нам удалось все отремонтировать за день. Нам даже раму сварили! Эта поездка также дала возможность снова открыть для себя доброту людей".

Фредерик и Матильда де Ланувель / Фото: guinnessworldrecords.com

Что Фредерику больше всего понравилось в этом путешествии, это, конечно же, связь с дочерью: "Мы много разговаривали и смеялись. Для нас это незабываемые воспоминания".

По словам рекордсменов, сила этого рекорда состоит в том, что он пропагандирует множество положительных ценностей, таких как преданность делу, спорт, солидарность и семья.

Они оба счастливы и гордятся тем, что побили мировой рекорд. И если бы у них была такая возможность, они бы не отказались от попытки установить новый рекорд: "Если нас ждут другие большие приключения, которые позволят нам побить новые рекорды, мы воспользуемся ими".

Напомним, в Черногории завершился чемпионат по лени. Стало известно, кто победители и сколько дней они пролежали.

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