Папа или мама – от кого дети наследуют умственные способности

Интеллект, как и другие способности ребенка, определяется наследственными факторами и не наследственными факторами. Как утверждают ученые, интеллект — это всего лишь на 40–60% гены, остальное зависит от влияния среды. Ученых давно интересовал вопрос, кто в этих процентах главный – папа или мама.

Ученые выяснили, что интеллект ребенку передается от матери

Исследователи Университета Глазго сообщили, что именно гены матери влияют на умственные способности и смекалку ребенка. Чтобы проверить это исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах и ввели дополнительную дозу материнских генов. В результате — у испытуемых крыс увеличился размер головы и мозга, а тело осталось маленьким. Крысы, получившие дополнительную дозу мужских генов, имели меньшие головы и тела большего размера.

Чтобы проверить, работает ли эта гипотеза для людей, исследователи изучили более 12 тысяч подростков в возрасте от 14 до 22 лет. Все они принадлежали к разным социально-экономическим группам, у всех было разное образование, раса, национальность, но выводы были похожи – лучшим определителем интеллекта был IQ матери.

В ходе исследования выяснилось, что папины гены в большинстве своем отвечают за сексуальное поведение, степень агрессивности, пищевое поведение. А за когнитивные функции, мышление, аналитические способности, прогнозирование и т.д. отвечают мамины гены.

Также ученые доказали, что крепкая связь между матерью и ребенком влияет на развитие некоторых зон мозга.

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