"Папа" или "тато": языковой спор рассорил украинцев в соцсетях — как будет правильно

Можно ли употреблять слово «папа» на украинском / © Unsplash

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Каждый день в украинских соцсетях вызревает новый скандал. На этот раз перепалка между людьми разгорелась из-за слова «папа», которое некоторые украинцы используют в бытовой речи.

Есть ли в украинском языке слово «папа», чего требуют участники скандала и как разгорелась перепалка в Сети? Рассказываем в деталях.

У моих детей «папа», а не «тато»: украинцы ссорятся в Сети

Споры в сети начались с сообщения украинки, которая поделилась, что ее дети называют своего отца не «татом», а «папой».

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«У моих детей „папа“. Не „тато“. Я полностью украиноязычная и никогда другой не была. И у меня тоже был „папа“. Вчера меня за это пристыдили под предыдущей публикацией. Потому что сейчас у всех должны быть „тати“», — написала Елена Гончаренко.

Женщина написала, что, по ее мнению, слово «папа» — не русское и не взятое из русского языка. Это международное разговорное слово, возникшее из простых детских слогов («па-па»), которое есть во многих европейских языках. Также она добавила вопрос подписчикам — не кажется ли им, что мы делаем слишком много чести россиянам, когда приписываем им происхождение иностранных слов.

В комментариях началась дискуссия:

«Мне непонятно. Мы боремся за независимость, свободное выражение своего мнения, но при этом диктуем, кому и как общаться? С каких пор люди должны в социуме бояться сказать неправильное слово или выразиться не так, как кому-то нравится? Если человек дерьмо, то литературный и правильный язык ничего не исправит», — пишет Яна Лисовская.

«Мои, сейчас уже взрослые дети, в детстве говорили „папа“, а сейчас просто перешли на „тато“ совершенно безболезненно. Иногда называют и так, и так. А внуки меня называют „бабуся“, и это мне теперь нравится больше, чем „бабушка“. Я очень сожалею, что советы забрали мою возможность грамотно разговаривать на украинском. Язык наш невероятно красив», — пишет пользовательница Людмила Гайдамащук.

«Не давите на жалость словами „чтобы он был“, не оправдывайте свое желание удобства, а не так, как нужно и правильно. Есть „тато“, „татусь“ и еще несколько вариантов, но не „папа“!!!», — пишет Лилия Нечипоренко.

«У меня „папа“, и записан в телефоне как „папуня“, и у сестры тоже. И мне все равно кто и что обо мне думает!», — поделилась пользовательница Юлия Викторовна.

Украинская актриса Римма Зюбина также написала пост на эту тему:

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«Ехала с хорошей семьей в купе. Папа — УБД, милая жена, вежливая девочка, общаются со взаимоуважением, с юмором. Говорят на украинском, но на отца говорят — „папа“. Что? С какой стати? Не осмелилась спросить, чтобы не портить семье отдых, потому что этот вопрос мог бы ввести в ступор всех троих, как меня ввело „папа, папа“».

В комментариях украинцы поделились, что им тоже «режет ухо» слово «папа». Некоторые написали, что всегда так говорили.

«Главное, что люди говорят по-украински. Это „папа“ можно считать легким суржиком. Язык жив, и в нем могут быть такие вот отклонения. У нас половина Украины суржиком говорит, так что такие реалии. По-моему, это нормально, а вот когда во Львове за маленькую ошибку чужая тетя бросается на ребенка с замечанием, это перебор. Украинизация должна быть ласковой, а не агрессивной».

«Я в 23 года переучилась говорить на „тато“».

«Бабушки, дедушки, родители говорили на украинском. Мама родом из Полтавской области, и у них общались на украинском, но на конкретное слово „отец“ говорили только „папа“. Так нас и наша мама приучила. Всю жизнь говорили и говорим на украинском, но не „тато“ и не „батько“ говорили, а „папа“».

Есть ли слово «папа» в украинском языке

В украинском языке слово «папа» является заимствованием и имеет совсем другие значения — это либо глава католической церкви, либо детское обозначение хлеба. В русский язык слово «папа» в свое время попало из французского из-за моды аристократии, а уже оттуда распространилось на Украину.

Исторически украинцы этого слова для обозначения отца не употребляли, поэтому языковеды отмечают, что нормативными и удельными только слова «тато» или «батько».

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Слово «тато» очень древнее и происходит от первых звуков детского лепета, которые младенцам легче всего произнести. Оно традиционно для многих славянских народов. Слово имеет много уменьшительно-ласкательных форм, например, «татусь», «татечко» или «татко».

Языковой скандал в Кропивницком

Напомним, в Кропивницком произошел языковой инцидент в продуктовом магазине: покупательница вызвала полицию из-за ценника с надписью «цвітна капуста». Женщина заявила, что это слово является русским, обвинила продавщицу в работе на РФ и требовала заменить название на «кольорова» капуста.

Попытки работницы заведения объяснить, что название происходит от слова «цвет», клиентку не убедили. Прибывшие по вызову правоохранители выслушали обе стороны и не выявили никаких нарушений закона. Это возмутило посетительницу: она эмоционально заявила, что «полиция вся куплена» и ушла.

При этом филологи отмечают, что слово «цвітна» абсолютно нормативно в украинском языке и происходит от существительного «цвіт», а вариант «кольорова» является лишь его синонимом. Инцидент вызвал живое обсуждение и иронию в соцсетях.

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Пользователи поддержали продавщицу, подтвердив нормативность слова «цвітна», и критически отреагировали на чрезмерную и безосновательную агрессию «языковой защитницы».

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