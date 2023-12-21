Папа невесты "потерял" свои штаны прямо перед алтарем – курьезное видео

Женщина поделилась уникальным социальным объявлением для будущих невест после курьезного случая на собственной свадьбе.

Об этом пишет PEOPLE.

В TikTok 36-летняя Сара Грундман-Коннорс поделилась видеороликом, на котором ее 74-летний отец Леонард Грундман сопровождает ее к алтарю на свадьбе в 2021 году в отеле Berkeley Oceanfront в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, США.

Она рассказала, что они были примерно на полпути к алтарю, когда отец повернулся к ней и прошептал, что что-то не так.

"Он сказал мне, что теряет штаны", — вспомнила она. "Я сжала его руку и сказала: держи их правой рукой, мы почти у цели, и прежде чем мы успели это осознать, они очутились на полу".

Сара поделилась, что ее отец взял напрокат костюм на свадьбу и с нетерпением ждал возможности одеться. Затем, примерно за две недели до свадьбы, ее отец заболел и немного похудел. Но она говорит, что никто не отдавал себе отчета, что он потерял настолько много, что его штаны не подходили ему по размеру.

"Во многих случаях, когда вы берете напрокат костюм, в нем нет петель для ремня", — говорит она. "Мой отец на самом деле никогда не пользовался подтяжками, но на брюках были петли и застежки с каждой стороны, которые можно было потянуть и затянуть. На протяжении всего моего первого образа и семейных фотографий они держались достаточно хорошо, но в течение этих двух или трех часов они, по-видимому, оторвались".

Сара Грундман-Коннорс с папой / Фото: FOURTEEN ACRES PHOTOGRAPHY/CASEY GUILD; STEVE JARA

После инцидента в помещении наступила тишина. Единственное, что, как она помнит, приходило ей в голову в тот момент, — это молитва о том, чтобы нижнее белье ее отца было чистым. Она добавила, что ее отец от природы – веселый мужчина, но на тот момент он был шокирован.

"Со мной все было хорошо, я просто хотела убедиться, что с моим отцом все хорошо", — говорит Сара. "Как только он натянул штаны и улыбнулся, вся комната взорвалась смехом и аплодисментами. Я подняла цветы в знак того, что с нами все хорошо, и продолжила идти".

Сара Грундман-Коннорс с папой / Фото: FOURTEEN ACRES PHOTOGRAPHY/CASEY GUILD

Хотя с ее знаменательного дня прошло уже несколько лет, Сара объясняет, что решила опубликовать видео, чтобы посмеяться и напомнить всем женихам, которые поженятся в следующем году, чтобы убедиться, что тот, кто поведет их к алтарю, полностью готов.

Напомним, мужчина оклеил каждый миллиметр дома родителей подарочной оберткой. Творческая шутка стала вирусной, получив миллионы просмотров и тысячи лайков.

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