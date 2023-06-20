Папа отвел 3-летнего сына на розовый маникюр после слов воспитательницы, что это "для девочек"

Американский папа Кристиан Ширход рассказал, что отвел своего маленького сына на маникюр после одного изречения воспитательницы мальчика.

Так, Эштон пришел в садик с накрашенными ногтями и получил замечание.

В видео, набравшем миллионы просмотров в TikTok, учитель из Лос-Анджелеса рассказал: "Мой сын пришел домой из школы расстроенным, потому что его учительница сказала ему, что красить ногти могут только девочки, поэтому сегодня я отведу его в маникюрный салон!".

Прежде чем сесть в кресло мастера, Эштон выбрал себе розовый цвет лака.

Говоря с NBC News, Кристиан сказал, что поскольку Эштон заинтересовался окрашиванием ногтей, они начали делать это вместе. После того, как мальчик пришел домой, расстроенный тем, что сказала его воспитательница, Кристиан с любимой решили взбодрить малыша, отведя его в маникюрный салон.

"Я просто очень хотел убедиться, что у него нет вины или стыда, потому что это то, что ему нравилось, и мы делали это вместе несколько раз", – сказал Кристиан.

Он добавил, что хочет, чтобы сын в его возрасте наслаждался жизнью в полной мере без "строгих гендерных норм".

На следующий день Кристиан пришел в садик и поговорил с воспитателями сына: "Я просто сказал им: "Эй, я был бы признателен, если бы вы не говорили такие вещи Эштону, пусть он занимается своими делами".

Пользователи оставили в комментариях сообщения в поддержку отца и сына. Одна из юзеров написала: "Я девушка, и я работаю с автомобилями. Мой шурин любит розовый цвет. Мой сын любит, когда его ногти начищены. Земля все еще возвращается в правильном направлении".

Другой добавил: "Мне очень жаль, как воспитателю. Я всегда говорю своим ученикам, что нет вещей для мальчиков и девочек. Есть только вещи, которые нам нравятся".

Но, несмотря на то, что было много поддержки, Кристиан признал, что были некоторые негативные сообщения и неуместные вопросы, в частности от одного пользователя, который спросил: "Так он гей?".

Кристиан Ширход с сыном / Фото: instagram.com/mr.shearhod

Кристиан записал видеоответ, в котором говорилось: "Ему буквально три года, он не может быть геем, потому что у него еще нет сексуальности, и вы не собираетесь приписывать ему сексуальность, потому что ему нравятся женские вещи".

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