Папа принес домой ядовитую змею, чтобы показать своим детям: чем это закончилось (фото)

Австралийскому туристу пришлось обратиться к медикам после того, как его укусила змея, которую он счел неядовитой, когда принес ее домой, чтобы показать своим детям.

Об этом пишет nypost.com.

"Путешественнику очень повезло", — прокомментировал местный ловец змей Рэй МакГиббон. "Все могло закончиться гораздо хуже, чем сейчас".

По словам МакГиббона, пересказавшего эту историю с разрешения жертвы, инцидент произошел 1 ноября, когда неизвестный искатель происшествий пошел в поход. Он увидел то, что, по его мнению, было неядовитым алмазным питоном, обитающим на восточном побережье Австралии, и решил принести его домой, чтобы показать детям.

Мужчина принес домой ядовитую змею / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

Катастрофа произошла после того, как животное укусило мужчину за руку. Однако, поскольку он предполагал, что пресмыкающийся неядовит, австралиец сначала ничего об этом не думал, пока позже состояние его здоровья не ухудшилось.

У бедняги опухла рука, его начало "сильно рвать" в течение трех часов подряд, что побудило его обратиться в отделение неотложной помощи.

Мужчина принес домой ядовитую змею / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

В это время медики связались с МакГиббоном, чтобы точно установить виновника. Он идентифицировал широкоголовую змею, ядовитый вид, очень напоминающий неядовитого алмазного питона. МакГиббон объяснил, что укус змеи содержит мощный нейротоксин, который может убить жертву.

"Они действительно обнаружили следы яда в организме туриста", — объяснил змеелов.

Рэй МакГиббон / Фото: Facebook/Southern highlands snake catcher

Туриста отправили домой через шесть часов, и с тех пор он выздоровел.

МакГиббон унес змею из его дома, определил место, где ее нашли, и вернул ее обратно.

Напомним, огромный имплантат в ягодице "человека-Барби" лопнул после укуса пчелы. Она потратила на пластику 800 000 фунтов стерлингов.

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