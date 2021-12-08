Папа Римский не считает внебрачный секс самым серьезным грехом

Франциск сказал, что гордость и ненависть являются самыми тяжелыми из грехов.

Папа Римский Франциск заявил, что не считает внебрачный секс самым серьезным грехом.

Об этом информирует Independent.

По словам понтифика, "грехи телесные не самые серьезные". Франциск сказал, что гордость и ненависть являются самыми тяжелыми из грехов.

Во время своего визита в Грецию Папа призвал молодых людей не обольщаться современными "сиренами" потребительства.

"Сегодня вас хотят очаровать соблазнительными сообщениями о фальшивых потребностях потребления, культе физического здоровья, развлечения любой ценой. Все это как фейерверки: они вспыхивают на мгновение, а затем превращаются в дым в воздухе", — сказал Папа Римский.

Ранее Папа Римский попросил прощения у православных за ошибочные решения католиков.

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