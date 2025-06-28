Тату с ананасом: женщина ужаснулась, узнав, какой символ набила на своем теле.

Изображение ананаса имеет скрытое значение

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Ананасы может и является популярным фруктом, но многие были озадачены, осознав, что этот тропический фрукт имеет скрытое значение, которое может заставить вас дважды подумать, прежде чем его покупать или делать татуировки. Оказывается, ананасы скрывают пикантный смысл, который может привести к весьма неловким ситуациям.

Об этом пишет Mirror.

Тайна ананаса

Скрытый символизм экзотического фрукта раскрыла Бриттани Левин в TikTok. Она сделала стильную татуировку ананаса на предплечье и не придавала ей значения, пока подруга не призвала ее исследовать «скрытый код», который она ненамеренно выбила на своей коже.

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Когда Бриттани поднимает руку, ее тату выглядит перевернутым. Она была шокирована, когда узнала, что перевернутые ананасы, очевидно, секретный код, который свингеры используют для идентификации друг друга.

Свинг – это образ жизни, основанный на немоногамных встречах по взаимному согласию, когда отдельные лица или пары вступают в интимные отношения с другими, часто организуя для этого закрытые вечеринки. И кто бы мог подумать — перевернутые ананасы используются для того, чтобы сигнализировать другим, что вы являетесь частью свинг-сообщества.

Более того, если вы заметили ананас на чьем-то крыльце или почтовом ящике, это может быть специальным знаком, что в этих стенах происходит свинг-вечеринка.

Бриттани была ошеломлена, узнав о скрытом значении своей татуировки, осознав свою ошибку только после того, как на это указала ее подруга. В своем ролике в TikTok она пошутила: «Когда ты понимаешь, что совершила ошибку».

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Реакция подписчиков

Хотя Бриттани не знала о рискованном смысле своей татуировки, ее подписчики признались, что знали об этом все время и просто ничего ей не говорили.

Один подписчик заметил: «Я думал об этом в каждом видео, которое я видел от тебя. Я просто думал: "каждому свое"».

Другой добавил: «Каждый раз, когда я видел твою татуировку, я думал про себя: “знает ли она?”».

В следующий раз, когда вы будете смотреть на ананас в супермаркете или захотите купить топ с ананасовым принтом для отпуска, помните о пикантном сигнале, который вы можете бессознательно посылать.

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Напомним, девушка из Швейцарии решила, что обычные татуировки – это скучно, и выбрала необычный дизайн. Она сделала на руке тату в виде штрихкода Red Bull и попыталась просканировать его в супермаркете.