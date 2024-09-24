Папа установил камеру в детекторе дыма и сделал сотни изображений обнаженной няни детей (фото)

В США няня с ужасом обнаружила, что босс установил скрытую камеру в детекторе дыма в ее спальне.

Об этом сообщает New York Post.

Келли Андраде была присуждена выплата в размере 2,78 миллиона долларов, когда стало известно, что ее работодатель Майкл Эспозито тайно снимал ее на видеокамеру согласно иску в Федеральный суд Бруклина.

В то время 25-летняя Андраде работала няней в доме магната жареных цыплят на нью-йоркском Стейтен-Айленде, где жила его семья.

Когда уроженку Колумбии поместили к Эспозито, который владеет тремя франшизами LaRosa Grill, и его жены Даниэль, чтобы она ухаживала за их четырьмя детьми, она была в восторге. Она рассказала, что с нетерпением ждала возможности учить английский язык и работать в США, где семья выделила ей отдельную спальню. Но у Андраде возникли подозрения, когда она заметила, что 35-летний отец часто настраивает детектор дыма в ее комнате, причем "постоянно его переставлял".

Келли Андраде / Фото: Derek Smith Law Group, PLLC

Через три недели после начала работы в 2021 году она проверила его и обнаружила скрытую камеру. Она утверждала, что Эспозито приехал домой "за считанные минуты" и попытался выломать дверь, когда понял, что она узнала о его подлом трюке.

Сначала она притворилась спящей, а потом выпрыгнула из окна и побежала вниз по улице.

Адвокат Андраде говорит, что после бегства из дома Эспозито она провела ночь "на улице в кустах", а затем направилась в ближайший полицейский участок и отдала найденную карту памяти.

Няня подала в суд на Эспозито, утверждая, что карта содержит "сотни записей", на которых она изображена частично одетой или обнаженной.

Келли Андраде / Фото: Derek Smith Law Group, PLLC

Отца арестовали 24 марта в 2021 году и предъявили обвинения в незаконной слежке. Но он ушел от тюремного заключения при условии, что пройдет два года испытательного срока и консультаций, чего, по словам Андраде, было "недостаточно".

Теперь Эспозито обязали выплатить $2,78 млн после того, как был раскрыт его тайный план съемки фильмов с рейтингом 18+.

Майкл Эспозито с женой / Фото: Facebook

Суд присяжных Манхэттена присудил супругам Эспозито $780 000 компенсации за моральный ущерб, а также $2 млн штрафных санкций против супруга.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы восстановиться", – сказала Андраде. "Мне было нелегко участвовать в судебном процессе. Это было очень тяжелое время для меня. Это возвращает воспоминания, которые я пытаюсь забыть".

Напомним, мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял 1000 купавшихся в горячих источниках женщин. Также вытекло еще одно уголовное дело.

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