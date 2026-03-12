Пара без опыта построила дом с помощью ChatGPT: что получилось (фото)

Реклама

Симоне Солаццо и Энн Лейдеккерс решили построить собственный мини-дом, хотя раньше не имели никакого опыта в строительстве. В процессе работы они активно пользовались искусственным интеллектом — в частности, ChatGPT, который помогал им планировать строительство и рассчитывать расходы.

О своем опыте они рассказали Business Insider.

В 2025 году пара завершила строительство дома и перевезла его в поселение мини-домов Минитопия в городе Валкенсвард в Нидерландах.

По словам Энн, идея жить в маленьком доме появилась у нее давно. Один из ее друзей, архитектор, построил подобное здание еще около десяти лет назад, и эта концепция ее заинтересовала.

Она признается, что никогда не представляла себя в традиционном нидерландском доме и мечтала о другом стиле жизни.

Симоне Солаццо и Энн Лейдеккерс / © facebook.com/natasupernova

Симоне же поначалу скептически относился к этой идее. До переезда в Нидерланды из Германии он работал в сфере технологий и имел стабильный доход. Однако перспектива брать ипотеку на десятки лет его не привлекала.

В конце концов, после посещения нескольких мини-домов пара решила, что сможет построить такой дом самостоятельно.

Как помог ChatGPT

В конце 2024 года они сообщили семье о своем решении. Первые два месяца 2025 года пара посвятила планированию и разработке проекта.

Друг Энн, архитектор, помог с чертежами и концепцией дома. Когда в феврале началось строительство, ChatGPT стал одним из главных инструментов для поиска информации.

По словам Энн, они обращались к искусственному интеллекту даже чаще, чем к видео на YouTube.

Симоне объяснил, что ChatGPT помогал задавать правильные вопросы и анализировать разные варианты решений.

Пара построила дом с помощью ChatGPT / © facebook.com/natasupernova

При строительстве им нужно было приобрести около 250 различных материалов и деталей. Искусственный интеллект помог определить их количество, порядок закупок и даже распределение затрат между партнерами.

Когда искусственный интеллект ошибался

Несмотря на пользу, ChatGPT не всегда давал точные ответы. Симоне рассказал, что при строительстве приходилось ежедневно принимать много решений, и важно было быть уверенными в советах.

Однако после консультаций с другом-архитектором пара поняла, что некоторые ответы искусственного интеллекта были неправильными.

Пара построила дом с помощью ChatGPT / © facebook.com/natasupernova

Иногда, когда у системы не было точной информации, она могла предложить ошибочное решение.

Поэтому пара не полагалась только на искусственный интеллект.

Отец Энн помог с электричеством и водоснабжением, а их друг-архитектор консультировал по вентиляции и изоляции.

Пара построила дом с помощью ChatGPT / © facebook.com/natasupernova

Можно ли построить дом только с ChatGPT

По словам Энн, теоретически построить дом только с помощью ChatGPT возможно, но результат вряд ли был бы таким же.

Она считает, что без помощи людей с опытом строительство заняло бы гораздо больше времени.

Симоне соглашается, что советы специалистов помогли лучше понять процесс и дали больше уверенности в работе.

Пара построила дом с помощью ChatGPT / © facebook.com/natasupernova

Именно сочетание технологий и человеческого опыта, по их мнению, стало ключом к успешному строительству мини-дома.

