Пара бросила 10-летнего сына в аэропорту и улетела на отдых

В аэропорту Эль-Прат в Барселоне, Испания, произошел инцидент, шокировавший даже опытных сотрудников. Супруги, направлявшиеся на отдых в Касабланку, оставили своего 10-летнего сына в терминале после того, как выяснилось, что его паспорт недействителен.

О событии рассказала диспетчер воздушного движения Лилиан Лимасин в TikTok. Она пояснила, что получила экстренное сообщение о необходимости задержать рейс, ведь полиция обнаружила ребенка, который бродил по аэропорту сам. Мальчик сообщил, что его родители уже улетели.

Когда правоохранители проверили информацию, выяснилось, что супруги действительно находятся на борту самолета в Касабланку. Рейс был задержан, а полиция поднялась на борт, чтобы допросить родителей.

Оказалось, что при регистрации они выяснили: у старшего сына истек срок действия паспорта, и без визы он не мог вылететь из страны. Вместо того чтобы отказаться от поездки или отложить ее, родители оставили мальчика в аэропорту и позвонили родственнику с просьбой его забрать.

«Для них это казалось нормальным, но полиция не поделила это мнение», — отметила Лимасин.

Теперь родителей ждет расследование. Их обвиняют в оставлении малолетнего ребенка и задержке рейса. Социальные службы Испании должны определить окончательное наказание для пары.

