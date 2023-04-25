Пара доставила своих собак в Нью-Йорк частным самолетом: сколько это стоило

Влюбленные отмечали, что это было дешевле, чем перевозить их в грузовом отсеке.

Пара прилетела вместе со своими двумя собаками в Нью-Йорк частным самолетом, потому что это оказалось дешевле, чем перевозить их в грузовом отсеке коммерческого самолета.

Об этом пишет ladbible.com.

31-летняя Медди Янг и ее муж, 32-летний Стивен Уитворт, должны были уехать в "Большое Яблоко" из-за его работы, но хотели взять с собой своих любимых питомцев.

Итак, они начали искать способы, чтобы их 12-летний мопс Вайолет и годовалый золотистый ретривер Оливер могли приехать с ними в Бруклин, чтобы начать новую жизнь.

Однако их сразу шокировала стоимость перевозки двух собак через Атлантический океан. Круизный лайнер нужно было ждать два года, а полет в грузовом отсеке стоил очень дорого.

Янг утверждает, что ей предлагали заплатить до 12 000 фунтов стерлингов (14 800 долларов) за собаку за поездку.

Затем она натолкнулась на группу в Facebook, которая рекламировала другой способ.

Компания была готова загрузить частный самолет собаками и перевезти их в Нью-Йорк на 4000 фунтов стерлингов (4900 долларов) дешевле, чем ей предлагали.

Стартовой ценой было 10 000 фунтов стерлингов, но затем 2 000 фунтов стерлингов вернули, потому что самолет был полон, и пассажиры разделили расходы на части.

Пара доставила своих собак в Нью-Йорк частным самолетом / Фото: ladbible.com

"Там было полно людей, которые организовывали полеты и делили расходы. Мы заплатили за нас 10 тысяч фунтов стерлингов вместе с местами. Но в результате это было 8 тысяч фунтов стерлингов, потому что нам вернули деньги за заправку самолета. Это был более дешевый вариант. Это было просто", – поделилась женщина.

Итак, они появились за полчаса до полета, еще до того, как четвероногим дали именные игрушки и пакетик собачьего печенья.

Медди добавила: "Я нервничала. Я никогда раньше не летала частно. Опыт был таким замечательным. Было восемь собак и 10 человек. Всем собакам дали персонализированные игрушки и пакет собачьего печенья, что было довольно мило. Все собаки вели себя очень хорошо. Они в основном спали, мерзли и грызли кости".

Четвероногим дали именные игрушки и пакетик собачьего печенья. / Фото: ladbible.com

Самолет остановился в Канаде для дозаправки, позволив собакам справить нужду, тогда как пассажиры делали "все, что угодно, чтобы успокоить их" на борту.

Теперь вся семья находится в Нью-Йорке, обустраиваясь в новой жизни.

Теперь вся семья находится в Нью-Йорке / Фото: ladbible.com

Напомним, пилота "высосало" из окна самолета на высоте 5 км. Его пытались удержать за ноги. Инцидент – одна из самых шокирующих авиационных историй.

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