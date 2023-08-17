Пара довела до слез списком приключений для своей умирающей собаки: что там есть (фото)

Пара, чья собака умирает из-за редкой болезни, поделилась решением начать список приключений, прежде чем попрощаться с ним.

Об этом пишет NTK.

Когда Холли Митчелл и Дилан Брэдли заметили, что язык их любимца по кличке Тедди стал синим, а он начал задыхаться во время их обычных прогулок, они испугались, что на кону стоит его жизнь.

Вскоре после большого количества анализов крови, эндоскопии и инвазивной операции по взятию образцов жидкости у него диагностировали легочный фиброз, рубцевание легочной ткани. Ветеринары сказали, что Тедди осталось жить 18 месяцев.

Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

И хотя пес уже пережил эти полтора года, владельцы максимально используют его последние дни, воплощая желания из списка.

"У него бывают хорошие и плохие дни, иногда ему удается пройти полмили, а иногда он предпочитает отдыхать дома, но мы все делаем в его темпе. Но я опустошена, потому что он совсем этого не заслуживает — он самый любимый и самый дорогой мальчик, и я часами плакала, когда узнала его диагноз. Вы просто предполагаете, что с собакой будет гарантировано 10 или около того лет, поэтому сокращение этого срока кажется неправильным и несправедливым. Я хотела максимально использовать оставшееся у него время, поэтому мне пришла идея составить для него список желаний", – поделилась Холли.

Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

Холли и Дилан, влюбленные с детства, мечтали о золотистом ретривере, поскольку эта порода считается "самой счастливой и любящей".

В возрасте 18 лет, борясь с психическими проблемами девушки, они решили найти щенка, который мог бы ежедневно поднимать ее с кровати. В марте в 2020 году пара посетила заводчика, который сказал, что у них остался только один щенок, который был коротышкой из помета, которого "никто не хотел", и она поняла, что он именно для них.

Пара создала список приключений для своей умирающей собаки / Фото: needtoknow.co.uk

Она сказала: "Мое сердце было привязано к бедняге, и я не могла вынести мысли о том, что его оставили. Мы с Диланом решили назвать его Рори, но когда мы увидели его, то выбрали имя Тед, поскольку он был похож на маленького плюшевого мишку. Мгновенно я влюбилась, он быстро стал моим пушистым малышом. Он провел меня спустя самое тяжелое время в моей жизни, и я не могла понять, что наше время вместе будет прервано".

В течение многих лет Теда осыпали подарками на дни рождения, и каждый день его обнимали, целовали и дарили много любви. Однако, после вышеупомянутого диагноза в начале этого года, его здоровье быстро ухудшается, и теперь собака также страдает потерей мышечного тонуса и от очень сухой кожи.

Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

Хотя он уже не столь энергичен, как раньше, они отметили многие пункты из списка желаний Теда, в частности посещение Эдинбургского замка, частный бранч для щенков с куколками и две фотосессии.

Полный список желаний для Тедди:

Выполнено: пойти на пляж, посетить замок, прогулка за едой, отведать пупучино, пойти на поздний завтрак, сделать отпечатки лап и сделать с ними украшения, статья в журнале, семейная фотосессия, прогулка в местный ТЦ.

Что еще нужно сделать: переночевать в отеле, получить чизбургер, завтрак в постель, устроить пикник, пообедать стейком, отправиться в поход, поесть мороженое, смотреть на закат, испечь вкусности, покормить уток, познакомиться с сельскохозяйственными животными, назвать звезду, посадить что-нибудь.

Пользователи были тронуты до слез идеей пары:

Не планировала сегодня плакать, но вот… Посылаю тебе много любви, Тед!

Продолжай приключение

Очень грустно, но он кажется чудесным псом! Наслаждайся каждым днем

Напомним, женщина расплакалась, увидев счет за ужин по случаю годовщины брака. Пара поженилась 50 лет назад.

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