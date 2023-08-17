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Пара довела до слез списком приключений для своей умирающей собаки: что там есть (фото)

Пара довела до слез списком приключений для своей умирающей собаки: что там есть (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Пара довела до слез списком приключений для своей умирающей собаки: что там есть (фото)

Пара создала список приключений для своей умирающей собаки / Фото: needtoknow.co.uk

Они максимально используют оставшееся время с любимцем.

Пара, чья собака умирает из-за редкой болезни, поделилась решением начать список приключений, прежде чем попрощаться с ним.

Об этом пишет NTK.

Когда Холли Митчелл и Дилан Брэдли заметили, что язык их любимца по кличке Тедди стал синим, а он начал задыхаться во время их обычных прогулок, они испугались, что на кону стоит его жизнь.

Вскоре после большого количества анализов крови, эндоскопии и инвазивной операции по взятию образцов жидкости у него диагностировали легочный фиброз, рубцевание легочной ткани. Ветеринары сказали, что Тедди осталось жить 18 месяцев.

Тедди / © needtoknow.co.uk
Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

И хотя пес уже пережил эти полтора года, владельцы максимально используют его последние дни, воплощая желания из списка.

"У него бывают хорошие и плохие дни, иногда ему удается пройти полмили, а иногда он предпочитает отдыхать дома, но мы все делаем в его темпе. Но я опустошена, потому что он совсем этого не заслуживает — он самый любимый и самый дорогой мальчик, и я часами плакала, когда узнала его диагноз. Вы просто предполагаете, что с собакой будет гарантировано 10 или около того лет, поэтому сокращение этого срока кажется неправильным и несправедливым. Я хотела максимально использовать оставшееся у него время, поэтому мне пришла идея составить для него список желаний", – поделилась Холли.

Тедди / © needtoknow.co.uk
Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

Холли и Дилан, влюбленные с детства, мечтали о золотистом ретривере, поскольку эта порода считается "самой счастливой и любящей".

В возрасте 18 лет, борясь с психическими проблемами девушки, они решили найти щенка, который мог бы ежедневно поднимать ее с кровати. В марте в 2020 году пара посетила заводчика, который сказал, что у них остался только один щенок, который был коротышкой из помета, которого "никто не хотел", и она поняла, что он именно для них.

Пара создала список приключений для своей умирающей собаки / © needtoknow.co.uk
Пара создала список приключений для своей умирающей собаки / Фото: needtoknow.co.uk

Она сказала: "Мое сердце было привязано к бедняге, и я не могла вынести мысли о том, что его оставили. Мы с Диланом решили назвать его Рори, но когда мы увидели его, то выбрали имя Тед, поскольку он был похож на маленького плюшевого мишку. Мгновенно я влюбилась, он быстро стал моим пушистым малышом. Он провел меня спустя самое тяжелое время в моей жизни, и я не могла понять, что наше время вместе будет прервано".

В течение многих лет Теда осыпали подарками на дни рождения, и каждый день его обнимали, целовали и дарили много любви. Однако, после вышеупомянутого диагноза в начале этого года, его здоровье быстро ухудшается, и теперь собака также страдает потерей мышечного тонуса и от очень сухой кожи.

Тедди / © needtoknow.co.uk
Тедди / Фото: needtoknow.co.uk

Хотя он уже не столь энергичен, как раньше, они отметили многие пункты из списка желаний Теда, в частности посещение Эдинбургского замка, частный бранч для щенков с куколками и две фотосессии.

Полный список желаний для Тедди:

Выполнено: пойти на пляж, посетить замок, прогулка за едой, отведать пупучино, пойти на поздний завтрак, сделать отпечатки лап и сделать с ними украшения, статья в журнале, семейная фотосессия, прогулка в местный ТЦ.

Что еще нужно сделать: переночевать в отеле, получить чизбургер, завтрак в постель, устроить пикник, пообедать стейком, отправиться в поход, поесть мороженое, смотреть на закат, испечь вкусности, покормить уток, познакомиться с сельскохозяйственными животными, назвать звезду, посадить что-нибудь.

Пользователи были тронуты до слез идеей пары:

  • Не планировала сегодня плакать, но вот… Посылаю тебе много любви, Тед!
  • Продолжай приключение
  • Очень грустно, но он кажется чудесным псом! Наслаждайся каждым днем

Напомним, женщина расплакалась, увидев счет за ужин по случаю годовщины брака. Пара поженилась 50 лет назад.

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Дата публикации
Просмотры
1163
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