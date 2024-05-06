Пара, едва не пропустившая свадьбу из-за задержки рейса, устроила вечеринку в самолете — видео

Из-за задержки самолета пара превратила проход в салоне в свадебный подиум.

Об этом пишет New York Post.

"Иногда нужно просто держаться", — сказала 33-летняя невеста Эрика Хаммонд, которая одевалась в свадебный наряд на высоте 10 км.

Кадры праздника набрали более миллиона просмотров на TikTok. Но Эрика, бывшая дива WWE, рассказала, что то, что оказалось зрелищем, едва не привело к эмоциональному срыву.

"Это, безусловно, был стресс – чуть ли не пропустить нашу свадебную вечеринку", — говорит жительница Нью-Йорка.

Она обручилась с 34-летним технологическим миллиардером и основателем Bilt Rewards Анкуром Джаином на переднем плане Большого Сфинкса в Египте 26 апреля.

Но накануне своей четырехдневной феерии влюбленные летели из южноафриканского сафари к месту своей свадьбы, усеянной пирамидами, когда авиакатастрофа едва не сорвала торжество.

Хаммонд и Джайн орендовали самолет авиакомпании EgyptAir, чтобы перевезти себя и нескольких из 130 гостей в Каир, где они договорились начать свою свадьбу с вечеринки в роскошном дворце принца Мохаммеда Али в 20:00 24 апреля.

Однако, столкнувшись с несколькими проблемами с заправкой и получением разрешения, молодоженам сообщили, что их рейс не приземлится до 2:30 на следующий день. Но благодаря сообразительным друзьям они стильно подняли тост за свою любовь на девятом небе – в буквальном смысле этого слова.

"Мы смогли сделать лимонад из лимонов", — сказала Хаммонд, — "И в результате провели лучшее время в самолете, готовясь вместе".

Находясь в воздухе, она и ее подруги сменили свои обычные наряды на роскошные, нанесли макияж и превратили самолет в свадебный подиум от кутюр.

"У нас играла музыка, лилось вино, а после того, как все были готовы, произошло дефиле. Экипаж тоже ободрял нас. Это точно вошло в топ-5 наших свадебных воспоминаний!" – поделилась она.

Зрители в социальных сетях также были ошеломлены громкой вечеринкой пары на высоте:

Это как в кино!

Делать прическу и макияж в самолете с гостями – это так круто, и это действительно выглядит, как часть плана

И хотя вечеринка в самолете была совершенно незапланированной, Хаммонд рассказала, что она бы не хотела, чтобы было иначе.

"Когда мы наконец-то прибыли во дворец Мохаммеда Али в 2:30 ночи, чтобы встретиться с другими гостями, у нас была лучшая ночь", — похвасталась она. "К 5:30 утра они с Джаином ели, пили и плясали с приглашенными звездами. Это было идеально. Мы всегда будем благодарны нашим близким друзьям и семье за то, что они пришли к нам".

Напомним, 86-летний мужчина женился на своей первой любви через 60 лет после их разрыва. Пара встречалась в студенческие годы, а затем разошлась разными путями.

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