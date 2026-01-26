Пара годами выживала в лесу без элементарных условий: в чем была причина

Фрейзер и Рэйчел рискнули всем, когда еще в 20-летнем возрасте приобрели за 15 500 фунтов стерлингов участок в Ланкашире. Тогда это была только «замерзшая грязевая яма» площадью 4,5 акры. Начало было катастрофическим: их мобильный дом буквально тонул в грязи, а первую ночь паре пришлось провести в автомобиле вместе с собаками.

Об этом пишет The Sun.

Рискованная инвестиция за 15 тысяч фунтов

История началась, когда молодая пара (которой тогда было едва за 20) наткнулась на объявление в местной газете. На продажу выставили участок земли площадью 4,5 акра (около 1,8 гектара). Главным аргументом «за» стала невероятно низкая цена — всего 15 500 фунтов стерлингов.

Однако низкая стоимость имела причину. Тогда эта территория напоминала «замерзшую грязевую яму», а не уютное место для жизни. Когда пришло время официального переезда, земля настолько размякла, что их мобильный дом начал буквально уходить под воду, проседая в глубокую грязь. В ту роковую первую ночь пара, не имея возможности зайти в дом, была вынуждена спать в тесном автомобиле вместе со своими собаками.

Пара годами выживала в лесу без элементарных условий: в чем была причина

Годы выживания без воды и света

Начало их самостоятельной жизни Рэйчел упоминает как «невероятно тяжелый» период. У них не было ничего: ни электричества, ни централизованного отопления, ни проточной воды. Бытовые трудности накапливались как снежный шар. На другой же день сломался холодильник, поэтому паре пришлось годами обходиться без него. Вскоре вышел из строя и газовый обогреватель.

Единственным источником тепла в холодные ночи была обычная духовка, которую оставляли открытой. Самым сложным испытанием стал туалет. Поскольку канализации не было, супруги ежедневно ходили в лес, где им приходилось собственноручно копать новые ямы.

Переломный момент: Солнце и первый урожай

Ситуация начала меняться только спустя несколько лет. Большой технологический прорыв произошел десять месяцев спустя после рождения их первой дочери, Грейс. Именно тогда Фрейзер завершил монтаж собственноручно спроектированной солнечной системы. Впервые за долгое время у семьи появилось стабильное электричество и проточная вода.

Когда подрос их младший сын Элфи, семья уже имела полноценное хозяйство. Они установили большой политунель (теплицу), что позволило собирать первый серьезный урожай овощей именно тогда, когда малыш начал переходить на взрослую пищу.

Жизнь сегодня и планы на будущее

Сейчас их участок — это образец экологической устойчивости. У них есть:

Собственно птицеферма. Куры снабжают семью яйцами. Искусственный пруд. Специальный водоем, который служит резервуаром для сбора и фильтрации дождевой воды. Экспертный статус. Пара создала свой сайт и YouTube-канал, где консультирует тысячи людей, как начать жизнь на земле с нуля.

Несмотря на то, что впереди главная цель — строительство капитального дома мечты на этом же участке — Рэйчел не жалеет ни минуты страданий.

«Это точно того стоило, я бы сделала все это снова», — уверяет она своих подписчиков.

