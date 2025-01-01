Пара, которая развелась в 1975 году, снова поженилась: как жили мужчина и женщина в течение полувека

Они не были вместе почти 50 лет.

Пара из Пенсильвании, США, которая развелась почти 50 лет назад, снова поженилась.

Об этом сообщает WTOP.

Фэй Гейбл и Роберт Венрих познакомились, потому что он был лучшим другом ее старших братьев. По словам женщины, Роберт сказал им, что когда-то женится на ней.

Так и случилось – они влюбились и обручились в ноябре в 1951 году. У супругов родилось четверо детей, но в 1975 году Фэй и Роберт развелись по причинам, которые они отказались обсуждать.

Впоследствии оба женились во второй раз и жили со своими избранниками на протяжении многих лет, пока их половинки не умерли. Однако родственники говорят, что Гейбл и Венрих всегда имели хорошие отношения и часто вместе посещали семейные мероприятия. Недавно они решили, что пора снова пожениться.

"Они как двое влюбленных подростков. Они все делают вместе", — рассказала младшая дочь пары Кэрол Смит. Она вспомнила слова своего отца: "Он сказал: "Она была первой любовью моей жизни. Я никогда не думал, что смогу ее вернуть. И теперь, когда это произошло, я не теряю времени".

В декабре Венриху исполнилось 94 года, а его любимой – 89. У них 14 внуков, 14 правнуков и два праправнука-близнеца, а Гейбл имеет двух пасынков.

"Я думаю, что теперь у нас все будет хорошо в течение следующих нескольких лет", – сказал Венрих о воссоединении с любимой.

Напомним, неразлучные супруги совершили самоубийство после диагноза. Пенсионеры оставили трогательное письмо.

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