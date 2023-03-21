Пара, которой запретили жениться в юности, обвенчалась через 60 лет: трогательная история любви

78-летняя женщина даже сохранила обручальное кольцо, которое ей подарил любимый 60 лет назад.

В Великобритании в возрасте 79 и 78 лет поженилась пара, которой родители запретили быть вместе в юности. Они нашли друг друга спустя 60 лет.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

В 1963 году Лен Олбрайтон, которому тогда было 19 лет, сделал предложение своей 18-летней любимой Джанет Стир. Однако родители запретили им быть вместе. Поэтому пара мечтала бежать из Британии в Австралию.

Лен Олбрайтон переехал за океан и ждал свою любимую. Однако родители Джанет узнали о помолвке своей дочери-подростка и запретили ей уезжать. Так пути влюбленных разошлись. Лен женился на австралийке и родил троих детей, а Джанет осталась в Великобритании и стала замужней матерью двоих детей.

Фото: mirror.co.uk

В 2015 году мужчина развелся и решил разыскать любовь своей юности. Он вернулся в Великобританию и появился у дома Джанет на острове Уайт.

К тому времени женщина все еще была замужем, но снова встретилась с Леном через два года, когда ее муж умер от рака.

Она даже сохранила обручальное кольцо, которое получила от него, будучи 18-летней девушкой. Пара возобновила свой роман в 2018 году и начала жить вместе.

Влюбленные поженились в феврале 2023 года, в возрасте 79 и 78 лет, на виду у своих детей, внуков и правнуков.

Фото: mirror.co.uk

Вспоминая их неожиданную встречу в 2015 году, Джанет сказала: "Я чуть не умерла, когда поняла, что это он стоит у моего садового забора. Я была рада, что он искал меня. Я много думала о нем в то время".

Она держала его личность в тайне от своего первого мужа, утверждая, что Лэн был незнакомцем, спрашивавшим дорогу.

В прошлом году Лен сделал предложение во второй раз – и пара решила все-таки быть вместе. Теперь люди говорят, что очень счастливы, потому что всю жизнь мечтали быть вместе.

Напомним, женщина ради развлечения провела тест ДНК и обнаружила, что у ее дедушки есть еще одна семья, которую он скрывал 45 лет.

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