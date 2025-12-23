Пара купила дом и нашла жуткую надпись в подвале: неожиданная разгадка тайны

В подвале нашли жуткую надпись

Реклама

Ханна и Сэм из Ланкашира в Великобритании начали масштабную реставрацию своего исторического дома , о чем рассказывают в соцсетях. Но одно из их видео стало вирусным благодаря находке в подвале дома, о которой риелтор забыл предупредить.

Историю необычного подвала рассказывает Newsweek.

Комната страха

Когда пара впервые спустилась в просторный подвал, фонарик выхватил на стене фразу, от которой перехватило дыхание: DEATH WALKS BEHIND YOU (Смерть ходит за тобой).

Реклама

«Когда мы впервые зашли в подвал и увидели надпись, мы не знали, что и думать. Особенно эти слова… мы сначала не узнали, что это текст песни», – вспоминает Ханна.

Оправившись от первого шока и разглядев остальные надписи, супруги поняли: перед ними не логово маньяка, а святилище меломана прошлых десятилетий.

Стены были расписаны названиями культовых рок-групп и исполнителей: Jimi Hendrix, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, T. Rex . Страшная же фраза о смерти оказалась названием известного альбома и песни группы Atomic Rooster 1970 года.

Судьба «рок-н-рольного» подвала

Видео из подвала собрало сотни вкусов, а комментаторы хвалили музыкальный вкус предыдущих жителей. «Сначала жутко, но когда понимаешь суть – это круто», – писали пользователи.

Реклама

К сожалению, сохранить подлинные граффити не удалось. Из-за сильной сырости в подвале новым владельцам пришлось сбивать штукатурку в кирпич.

Впрочем, Ханна и Сэм нашли способ почтить историю дома: «Мы сделали качественные фотографии надписей, чтобы потом распечатать их, вставить в рамки и повесить на обновленные стены как постеры».

Супруги, которые приобрели дом 1930-х годов в Гааге, сорвали джекпот. За слоем гипсокартона они обнаружили скрытую дверь , ведущую в целую комнату, о существовании которой никто даже не догадывался.