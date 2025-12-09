Пара купила дом мечты и была ошеломлена находкой на чердаке (фото)

Находка, которую пара обнаружила в купленном доме

Молодая пара из США, переехав в новый дом, обнаружила на чердаке невероятную находку: там было бережно спрятано старинное свадебное платье в отличном состоянии. Видео с распаковкой классического платья мгновенно стало TikTok-хитом, собрав более 2,4 млн просмотров.

Об этом пишет Newsweek.

23-летняя Кейтлин Остолаза из Иллинойса недавно вместе с женихом приобрела дом в другом штате. Во время визита ее родителей, которые приехали осмотреть жилье и помочь с обустройством, отец Кейтлин обратил внимание на странную деталь — «вход на чердак над гаражом, но без веревки, чтобы спустить лестницу».

Решив исследовать находку, мужчина сам прикрепил веревку, опустил лестницу и поднялся наверх, где наткнулся на старинное свадебное платье, аккуратно спрятанное и упакованное для сохранения.

«Из-за того, что он прислал мне фото коробки, я сразу поняла, что там свадебное платье — по тому, что он мне показал, и по надписи на коробке. Но только через несколько недель я попросила своего жениха подняться на чердак и достать его», — поделилась Остолаза.

26 ноября она опубликовала видео распаковки в своем TikTok @xkirimi. Ролик уже набрал более 116 тыс. лайков и вызвал большой интерес пользователей. В кадре видно, как пара снимает с чердака огромную коробку. Кейтлин аккуратно разрезает картон, доставая оттуда синюю коробку, завернутую в прозрачную пленку.

Внутри оказалось классическое свадебное платье с длинными рукавами и изящным узором на воротнике, шлейфе и рукавах. Остолаза показала, как платье выглядит на ней, и продемонстрировала детали вблизи. В подписи она отметила, что «надеется использовать что-то оставленное предыдущими жителями как свое „что-то одолженное“ на свадьбу». Она также добавила: «Я просто знаю, что кто бы ни носила это платье, она выглядела в нем невероятно. Шлейф — это просто нечто».

Найденное на чердаке свадебное платье

Женщина рассказала, что перед тем как распаковать коробку, ждала две недели — пыталась связаться с предыдущими владельцами, но ответа так и не получила.

Несмотря на то, что платье «прекрасное», Остолаза призналась, что это «не совсем ее стиль — но она очень хочет использовать его в день свадьбы».

«В комментариях было много замечательных идей — превратить его в платье для вечеринки после церемонии, халат для сборов. Или же есть художник, который создает декоративные элементы из свадебных платьев — это тоже может быть милым способом выставить его в доме», — рассказала женщина.

Кроме того, по ее словам, в том же чердаке над гаражом нашли и другие вещи, в частности надувные аксессуары для бассейна. А еще есть второй чердак — над жилой частью, который они еще не успели осмотреть.

К слову, 29-летняя Крисси Меллетт удивила своих бабушку и дедушку, Дениса и Патриссию Линч, надев на венчание их свадебное платье. Платье, которое Патриссия купила за 400-500 долл. в 1963 году, было изготовлено из шелка и peau de soie и имело длинные рукава и шлейф. Для пары, которой сейчас по 83 года, это был полный сюрприз.