Пара купила лодку 70-х годов, где был только туалет, и превратила его в дом – видео до и после

Они живут на борту уже три года.
Влюбленные рассказали, как они купили старую лодку на Facebook и превратили ее в "ошеломляющий" крошечный дом.
Нэнси и Дэйл купили узкую лодку 1970-х годов три года назад и решили, что хотят превратить ее в дом.
Они поделились своим путешествием в видеороликах, опубликованных в соцсетях, и решили назвать свою лодку The Pig Boat.
В одном из видео Нэнси объяснила, что пара купила судно, даже не взглянув на него, поскольку им не разрешили пойти на осмотр во время изоляции. Она сказала, что, к счастью, это была "любовь с первого взгляда".
Нэнси и Дэйл полностью убрали все вещи из лодки и жили в ней, когда там был только туалет.
@pig.film Это будет более чем за 3 года теперь, живя на нарровоат. Здесь вы можете увидеть все… #narrowboat #boatlife #narrowboattiktok #narrowboatlife #narrowboatliving #narrowboatlifestyle #adventure #london #river #canal #thepigboat #offgrid #alternativeliving #tinyhouse #tinyhome #trending #simple
Паре пришлось целую вечность спать на надувной кровати на голом полу, пока они ремонтировали лодку. Им также приходилось принимать душ в развлекательных центрах в селах, мимо которых они проплывали.
Пара покрасила ее и отправилась из Бата, где они купили лодку, обратно в Лондон. Нэнси сказала, что ни один из них никогда раньше не водил лодку, но посмотрела несколько видеороликов на YouTube, чтобы понять, как это работает.
Они прибыли в Лондон через месяц, после нескольких испытаний и невзгод, в частности после того, как застряли в грязи.
Нэнси сказала, что лодка теперь превратилась и выглядит "шикарно" .
Здесь есть большая двуспальная кровать и симпатичная кухня с необычным зеленым холодильником, раковиной и плитой. Стены украшают множество растений, а на крыше даже есть крошечная печь для пиццы.
Обсуждая решение пары жить на лодке, Нэнси сказала: "Это решение изменило жизнь. Хотя я чувствую себя счастливой, это не всегда было легко".
Пользователи бросились в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями о жилье Нэнси и Дэйла.
- Это великолепно! Абсолютная мечта!
- Я мечтаю жить на узкой лодке
- Вот какой была бы моя жизнь без детей
Напомним, ранее мужчина показал, как превратил родительский сарай в уютный домик. В месяц он тратит всего 252 доллара.
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