Пара купила лодку 70-х годов, где был только туалет, и превратила его в дом – видео до и после

Они живут на борту уже три года.

Влюбленные рассказали, как они купили старую лодку на Facebook и превратили ее в "ошеломляющий" крошечный дом.

Нэнси и Дэйл купили узкую лодку 1970-х годов три года назад и решили, что хотят превратить ее в дом.

Они поделились своим путешествием в видеороликах, опубликованных в соцсетях, и решили назвать свою лодку The Pig Boat.

В одном из видео Нэнси объяснила, что пара купила судно, даже не взглянув на него, поскольку им не разрешили пойти на осмотр во время изоляции. Она сказала, что, к счастью, это была "любовь с первого взгляда".

Нэнси и Дэйл полностью убрали все вещи из лодки и жили в ней, когда там был только туалет.

Здесь есть большая двуспальная кровать и симпатичная кухня с необычным зеленым холодильником, раковиной и плитой. Стены украшают множество растений, а на крыше даже есть крошечная печь для пиццы.

Обсуждая решение пары жить на лодке, Нэнси сказала: "Это решение изменило жизнь. Хотя я чувствую себя счастливой, это не всегда было легко".

Пользователи бросились в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями о жилье Нэнси и Дэйла.

Это великолепно! Абсолютная мечта!

Я мечтаю жить на узкой лодке

Вот какой была бы моя жизнь без детей

Напомним, ранее мужчина показал, как превратил родительский сарай в уютный домик. В месяц он тратит всего 252 доллара.

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