Пара нашла 30-летнюю капсулу времени за камином в новом доме и разыскала ее создателя – фото

Супруги, которые делали ремонт в своем новом доме, были ошеломлены, найдя за камином капсулу времени 30-летней давности.

Об этом пишет Daily Star.

Фэй Пуллейн и Адам Браун нашли удивительный набор предметов, среди которых были старые монеты, ключ и удостоверение личности на имя Майкла Уайтхеда, спрятанные в пустой коробке из-под сигарет Lambert and Butler.

Открытия продолжились, когда супруги нашли кусок дерева со словами "время идет так быстро" и возрастом "26 с половиной", написанным над подписью Майкла.

Фей, открывшая капсулу времени вместе с Адамом, сказала: "Мне понравилось и я подумала, что это очень увлекательно. Это тоже дает ощущение, что в доме живут люди".

Фей Пуллейн и Адам Браун / Фото: SWNS

Невероятным образом пара связалась с местной газетой и смогла разыскать Майкла, который теперь известен как Мик и до сих пор живет в этом районе.

Мик, ранее бывший владельцем дома, признался, что оставил записки и капсулу времени 30 лет назад, в 1990-х, после того, как купил свой коттедж. 57-летний мужчина прокомментировал: "Я не могу поверить, что кто-то нашел ее".

Капсула времени Майкла / Фото: SWNS

Мик, управляющий собственной строительной фирмой, встретился с супругами на прошлой неделе, чтобы забрать свою капсулу времени.

"Каждый строитель делает это, когда запечатывает вещи, что-то вроде капсулы времени", — сказал Мик.

Однако, несмотря на то, что Мик прятал записки и "подарки" в домах других людей, ни один из них не вернулся к нему. Он отметил, что самой экзотической вещью, которую он спрятал за камином, была старая китайская ваза, которую владелец больше не хотел. "Я спрятал больше вещей, чем могу припомнить, — сказал Мик. Я буду ждать, когда все это появится через 50 лет".

Напомним, охотница за сокровищами нашла в реке викторианскую "капсулу времени". Ею оказалась 120-летняя банка с огурцами.

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