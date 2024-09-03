Пара нашла жуткую маску в своем подвале и была шокирована ее историей – фото

Женщина поделилась снимком жуткой маски, которую она нашла в подвале нового дома своего парня, и была ошеломлена, когда узнала, для чего она использовалась.

Об этом пишет Mirror.

На Reddit она опубликовала снимок находки. Это побудило других пользователей догадываться, почему она там оказалась. "Я предполагаю, что именно там он пересаживает кожу своим жертвам", – пошутил один пользователь. Тем временем другой спросил: "Вы уверены, что это не маска для фехтования? Может, старая, 70-х годов?".

Обсуждение приобрело более мрачный тон, когда женщина объяснила настоящую историю маски. "Она принадлежала мужчине, который жил здесь до него", – сказала она. "Он заболел раком и умер".

Противорадиационная маска / Фото: reddit

К обсуждению присоединился лучевой терапевт, отметивший, что работает с такими противорадиационными масками ежедневно. "Это для головы и шеи для лечения рака. Вы даже видите, что терапевтам пришлось вырезать круг из маски, потому что у пациента, вероятно, был порт, и маска давила на него".

Второй человек поделился своей историей: "Мне просто грустно. У моей бабушки было облучение, и я чувствовала себя так ужасно, когда она объясняла мне этот процесс, и о том, что она была прикована этой маской. Увидев, как это выглядит на самом деле, я чувствую себя еще хуже. Ненавижу, что кому-то приходится через это проходить".

Противорадиационная маска / Фото: reddit

Еще один пользователь рассказал о своем личном испытании: "Мне было очень страшно, когда я впервые ее использовал. Действительно прижимает тебя к земле! Осознание того, что я могу нормально дышать, помогло мне выдержать это. Процессы были не такими уж плохими. Когда процедуры закончились, мне предложили маску, но я отказался".

Эксперты поделились, что за изготовление маски отвечает либо техник по изготовлению форм, либо рентгенолог в комнате для изготовления форм в отделении лучевой терапии или плановых КТ пациента.

"Процесс изготовления маски может несколько отличаться в разных больницах", – пояснили они. "Чаще всего используют специальный вид пластика, который нагревают в теплой воде или духовке, чтобы он стал мягким и податливым. Техник прикладывает пластиковую сетку к вашему лицу так, чтобы она точно прилегала к нему. Это немного похоже на теплую фланель, которую надевают на лицо. Вы все еще можете легко дышать, поскольку пластик имеет много отверстий. Через несколько минут пластиковая сетка становится жесткой. Техник снимает маску. После этого она готова к использованию".

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