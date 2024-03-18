Пара назвала ребенка в честь Интернет-провайдера, чтобы получить 18 лет бесплатного Wi-Fi

Новоиспеченные мама и папа признались, что им за это "немного стыдно".

Большинство людей не могут жить без Интернета, но для одной пары он был настолько важным, что она назвала свою дочь в честь местной компании-провайдера.

Об этом сообщает Mirror.

Руководитель Интернет-провайдера пообещал предоставлять бесплатный Wi-Fi в течение 18 лет, даже если компания обанкротится любому ребенку, названному в честь его компании. Одна молодая мама и папа схватились за предложение бесплатного Wi-Fi до совершеннолетия ребенка в обмен на то, чтобы назвать его в честь компании.

Швейцарский интернет-провайдер Twifi объявил это предложение на своем сайте, заявив, что родители, которые назовут своих малышей Твифиус или Твифия, будут пользоваться Интернетом бесплатно, пока их дети не станут совершеннолетними.

Там было написано: "Просто загрузите фотографию свидетельства о рождении вашего ребенка. После проверки Twifi предоставит вам 18 лет бесплатного Интернета".

Пара назвала свою дочь Твифией. Родители, использовавшие это имя как второе среднее имя девочки, говорят, что положат деньги, которые в противном случае потратили бы на Wi-Fi, на сберегательный счет для своего ребенка, надеясь, что она сможет научиться водить и купить машину, когда ей исполнится 18 лет.

Отец сказал: "Чем дольше я думал об этом, тем более уникальным для меня становилось это имя, и именно тогда оно приобрело свой шарм".

Хотя его жена призналась, что сначала колебалась: "Для меня имя Твифия в этом контексте тоже означает связь. Вечная связь. Есть гораздо хуже имена. И чем чаще мы говорим "Твифия", тем сердечнее звучит это имя".

Пара вписала это имя в свидетельство о рождении своей дочери, после двух других имен, но сказала, что они были в отчаянии из-за этого решения.

"Мы хотим остаться анонимными для окружающих нас, потому что не хотим оправдываться", — сказали они. "Потому что обвинение в том, что мы продали имя нашего ребенка, очень больно бьет по нам. Нам также немного стыдно".

Сообщалось, что босс Twifi Филипп Фотш пообещал платить за их Интернет, даже если его компания обанкротится как "дело чести" – и тогда он добавил, что предложение Twifi все еще открыто для других молодых родителей.

Напомним, мама случайно назвала свою дочь в честь порнозвезды. Женщина переживает, как это повлияет на ребенка в будущем.

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