Пара обнаружила послание в бутылке на пляже, но ужаснулась от письма: что там было (видео)

Австралийская пара нашла послание в бутылке и пришла в ужас от того, что в ней было написано.

Об этом пишет news.com.au.

Рик и Кирстал гуляли по пляжу к северу от Квинсленда, когда сделали это открытие. Они ожидали найти любовную записку или сообщение от нового друга по переписке.

Но хотя в бутылке была записка и что-то похожее на песок, на самом деле это был прах человека по имени Джефф вместе с подробным описанием его последних желаний.

В сообщении говорилось: "Здесь лежит прах Джеффри. Если его найдут, пожалуйста, бросьте бутылку в прилив, чтобы я мог продолжить свое путешествие".

Как только Рик понял, что на самом деле внутри бутылки, он смущенно сказал: "О, нет".

Рик и Кирстал поделились своим открытием в TikTok. Их подписчики увидели в этом забавную сторону.

Один человек пошутил: "О боже, это мой отец". "Ну, в любом случае, добро пожаловать в Австралию", — сказал другой. Третий добавил: "Это конец его пути".

Напомним, разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви. Невеста прокомментировала инцидент в Сети.

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