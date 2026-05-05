Пара оказалась на грани развода из-за туалетной бумаги: что стало причиной

Развод из-за туалетной бумаги

Реклама

В Сети разгорелась дискуссия из-за ситуации, в которой женщина захотела развестись со своим мужем из-за его «раздражительной» привычки ходить в туалет. Она поделилась, что ее настолько раздражает одна привычка мужа, что она хочет подать на развод.

Историей поделились Daily Mail.

Развод из-за туалетной привычки: «вирусная» история из соцсетей

Женщина пожаловалась, что ее муж, когда ходит в туалет, никогда не меняет заканчивающиеся рулоны туалетной бумаги. Он оставляет ровно столько бумаги, чтобы избежать смены рулона.

Реклама

Люди начали активно обсуждать ситуацию, и мнения разделились: одни считают, что по такой причине не стоит разводиться, а другие — что с таких мелочей начинаются проблемы в семье.

На Reddit женщина опубликовала свою историю и подчеркнула, что почти никогда муж не приобщается к смене рулонов и годами оставляет эту обязанность на нее.

«Такому поведению нет абсолютно никакого оправдания», — написала разъяренная женщина.

Она добавила, что не раз поднимала этот вопрос, но реакции на него нет.

Реклама

«Я говорила с ним об этом всякий раз, когда такое случалось. Я не выходила замуж за мальчика. Он менял как-то туалетные рулоны до того, как мы поженились. Никто не женится на том, кто делает это по собственному желанию», — дополнила женщина.

Пост быстро задел людей за живое и собрал шквал обсуждений. Они пришли к мнению, что эта проблема очень распространена и о ней мало говорят. В комментариях пользователи писали следующее:

«Любой человек, который так делает, стоит развода, честно говоря».

«Немедленный развод».

«Вы делаете это, чтобы ему не пришлось. Так что прекратите это делать».

«Приносите свой личный рулон бумаги в туалет и берите его с собой, когда уходите. Рано или поздно он так или иначе научится».

Люди объяснили, что для них это совсем не мелочи, а маркер того, что другие не хотят брать на себя даже столь малую ответственность. Комментаторы обвинили мужчину в лени и «бытовом инвалидизме».

Кто-то агитировал женщину занять более жесткую позицию — ей предложили полностью убрать туалетную бумагу из туалета.

Реклама

Некоторые пользователи вообще написали, что в паре есть дисбаланс в отношениях, ведь только один из партнеров имеет дополнительную умственную нагрузку, касающуюся домашних дел.

Впоследствии дискуссия перешла к справедливому разделению домашних обязанностей. Эксперты по отношениям отмечают, что часто напряжение вызывает не сами домашние дела, а чувство, что тебя воспринимают как должное. Мелкие, повторяющиеся действия, даже такие, как самостоятельная замена рулонов туалетной бумаги, могут начать восприниматься как символ нехватки усилий, осознания или уважения.

Этот «вирусный» пост появился на фоне волны схожих семейных признаний в интернете. Люди делились, какие привычки партнеров их раздражают. Среди распространенных вариантов — пустая и грязная тарелка в холодильнике, нежелание выбрасывать мусор, открытые дверцы шкафа и т.д.

Все из этих ситуаций — не о бытовых мелочах, а о росте напряжения в семьях.

Реклама

Муж развелся с женой, потому что она просила его сидеть с ребенком

Также мы делились историей, в которой муж играл в видеоигры по меньшей мере по пять часов в день и жаловался, что жена заставляет его проводить время с 10-месячным ребенком.

Женщина рассказала, что мужчина работает удаленно в другой комнате, но фактически игнорирует родительские обязанности, оставляя весь быт и уход за малышом на нее.

Несмотря на то, что она сама начала работать дистанционно, мужчина считал подсчет затраченного на ребенка времени несправедливым, аргументируя это тем, что он работает, пока она «играется».

Новости партнеров