Пара отдала людям $24 миллиона и вещи и пошла жить в монастырь – видео

Теперь супруги будут полагаться только на щедрость других людей.

Состоятельные супруги из индийского штата Гуджарат решили пожертвовать все свое состояние в 24 миллиона долларов на благотворительность и стать джайнистскими монахами, полагаясь на щедрость других людей в выживании.

Об этом сообщает Oddity Central.

Бхавеш Бхандари и его жена заработали свое состояние в прибыльном строительном бизнесе. Как и большинство других миллионеров, они наслаждались роскошной жизнью с особняками, дорогими автомобилями и практически всем, чего только душа пожелает. Но недавно они решили отказаться от всего этого, чтобы стать монахами, вдохновленные своими двумя детьми – 16-летним сыном и 19-летней дочерью, выбравшими тот же путь в 2022 году.

22 апреля чиновники откажутся от всего, разорвут связи со своими семьями и отправятся в босоногую поездку по Индии, выживая только на милостыню.

Супруги Бхандари уже составили обет отречения, чтобы посвятить себя "Сайям Дживану", или жизни в воздержании. Они начали раздавать свое состояние в феврале, когда приняли участие в четырехкилометровом шествии, во время которого раздавали что угодно – от денег до мобильных телефонов и даже кондиционеров. В окружении около 35 человек супруги раздавали пожертвования из колесницы.

VIDEO | Gujarat-based businessman Bhavesh Bhandari и его wife dared their lifetime earnings over Rs 200 crore to adopt monkhood. В 2011 году в Бабарканте, Гуджарате, ежедневно у них возникли все их бедствия.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/eWu9IQEZo3 — Press Trust of India (@PTI_News) Апр 16, 2024

После официального принятия аскетического образа жизни Бхавеш и его жена получат два белых наряда, миску для подаяния и "раджохаран" – белый веник, которым джайнистские монахи очищают место перед тем, как сесть, и который является знаковым символом их ненасильственного образа жизни.

Такие решения, изменяющие жизнь, не редкость в Индии. В 2017 году супруги из Мадхья-Прадеш пожертвовали свои деньги и оставили трехлетнюю дочь, чтобы стать монахами. В прошлом году мультимиллионер-торговец бриллиантами и его жена стали джайнистскими аскетами, спустя пять лет после того, как их приемный сын сделал то же самое.

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