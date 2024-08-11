Пара отправилась на отдых, а вернулась с 26 миллионами евро: почему насладиться отпуском не удалось

Семейная пара отправилась в отпуск и по дороге приобрела лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Туристы отправились в отпуск на юго-запад Франции, как вдруг сорвали джекпот в лотерее в размере 26 миллионов евро, однако долгожданным отдыхом они так и не смогли насладиться.

Об этом пишет The Connexion.

Речь идет о семейной паре, которая отправилась во Францию и по дороге в арендуемое жилье купила лотерейный билет в коммуне Баньер-де-Бигор.

Уже 19 июля стало известно, что билет не просто стал выигрышным, но и роковым для пары туристов. Они стали обладателями 26 миллионов евро, однако на этом происшествия не закончились.

Семья захотела остаться анонимной, потому что боялась остаться без денег. Сам билет они держали поближе к себе и это привело к тому, что нормально отдохнуть не получилось.

"Это было нереально. Мы не могли спать по ночам, хранили его (билет, — ред.) в постели, а также брали с собой на пляж и купались по очереди. В нашей квартире мы даже прятали его под стопкой тарелок и в мебели", – рассказывают победители.

В подтверждение выигрыша у туристов было несколько недель и после отпуска, 7 августа они обменяли билет на огромный чек с суммой выигрыша.

"Мы счастливы знать, что сможем делать добро вокруг себя, помогать своим семьям, которые иногда в этом нуждаются, баловать своих близких и путешествовать с ними", — рассказали туристы.

Напомним, в Китае 38-летняя женщина переехала в дом престарелых, решив почувствовать жизнь "старого человека".

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