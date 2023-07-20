Пара озадачила, обустроив собаке роскошную спальню, ванную и закусочную – фото, видео

Их пес живет, как в раю.
Американская пара похвасталась, как обустроила отдельные комнаты для своей собаки.
Об этом пишет nypost.com.
30-летняя Шерри Тран и 31-летний Рэй Круз недавно переехали из тесной квартиры в большой дом с четырьмя спальнями.
Влюбленные решили отдать дополнительные комнаты псу по кличке Оливер. Они сделали роскошный ремонт и теперь четырехлапый имеет собственную спальню, ванную и закусочную.
Аксессуары также подобраны со вкусом и стилем.
@oliverandhismama его предыдущий дом был предоставлен очень маленький, а один стоянка была большой. от @WLO Wood, use code OLIVER to save. #dogroom #dogroomtour #aesthetic #wlowood #doghouse #dogbed #aestheticdogbed ♬ pink white — trlixqy
"Я знала, что хочу, чтобы одна из комнат была спальней Оливера, потому что у него есть много вещей, которые я использую, чтобы заботиться о нем, будь то еда или игрушки. Реконструкция его ванной комнаты и спален составляла около 400 долларов. Мой парень сделал много ручного труда, когда дело касалось установки вещей как в ванной, так и в спальне. Нам повезло, что он готов помочь мне", — сказала Шерри.
У Оливера также есть гардероб, за который пара заплатила 1000 долларов. Среди его одежды халат, дождевая куртка, а также снежные сапоги для защиты лап.
Женщина также тратит 200 долларов в месяц на своего "ребенка" за лекарства, а также роскошные угощения.
После прогулок владелица собаки купает его в ванночке, а затем сушит профессиональным феном и расчесывает.
В дополнение к поддержке его внешнего "презентабельного" вида, Тренс также тратит тысячи долларов в год, чтобы Оливер оставался в форме и был здоровее.
"Что-то дорогое, что мы покупаем, наверное, весь набор витаминов и добавок", — сказала она. "Контейнеры стоят 100 долларов, а витамины и добавки — 500 долларов. Раз или два раза в неделю я готовлю его еду. Он соблюдает диету с мясом. Я каждый день меняю белок и добавляю разные начинки и добавки к его еде. Я бы сама не хотела бы есть то же самое ежедневно, поэтому я использую для него одну и ту же концепцию".
Напомним, женщина в течение 20 лет каждый день съедает до четырех рулонов туалетной бумаги. За это время она потребила около 6350 кг бумаги.
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