Пара озадачила, обустроив собаке роскошную спальню, ванную и закусочную – фото, видео

Американская пара похвасталась, как обустроила отдельные комнаты для своей собаки.

Об этом пишет nypost.com.

30-летняя Шерри Тран и 31-летний Рэй Круз недавно переехали из тесной квартиры в большой дом с четырьмя спальнями.

Влюбленные решили отдать дополнительные комнаты псу по кличке Оливер. Они сделали роскошный ремонт и теперь четырехлапый имеет собственную спальню, ванную и закусочную.

Фото: Sherry Tran/SWNS

Аксессуары также подобраны со вкусом и стилем.

"Я знала, что хочу, чтобы одна из комнат была спальней Оливера, потому что у него есть много вещей, которые я использую, чтобы заботиться о нем, будь то еда или игрушки. Реконструкция его ванной комнаты и спален составляла около 400 долларов. Мой парень сделал много ручного труда, когда дело касалось установки вещей как в ванной, так и в спальне. Нам повезло, что он готов помочь мне", — сказала Шерри.

Шерри с любимым и собакой / Фото: Sherry Tran/SWNS

У Оливера также есть гардероб, за который пара заплатила 1000 долларов. Среди его одежды халат, дождевая куртка, а также снежные сапоги для защиты лап.

Женщина также тратит 200 долларов в месяц на своего "ребенка" за лекарства, а также роскошные угощения.

После прогулок владелица собаки купает его в ванночке, а затем сушит профессиональным феном и расчесывает.

Ванная комната собаки / Фото: Sherry Tran/SWNS

Ванная комната собаки / Фото: Sherry Tran/SWNS

В дополнение к поддержке его внешнего "презентабельного" вида, Тренс также тратит тысячи долларов в год, чтобы Оливер оставался в форме и был здоровее.

Фото: Sherry Tran/SWNS

"Что-то дорогое, что мы покупаем, наверное, весь набор витаминов и добавок", — сказала она. "Контейнеры стоят 100 долларов, а витамины и добавки — 500 долларов. Раз или два раза в неделю я готовлю его еду. Он соблюдает диету с мясом. Я каждый день меняю белок и добавляю разные начинки и добавки к его еде. Я бы сама не хотела бы есть то же самое ежедневно, поэтому я использую для него одну и ту же концепцию".

Фото: Sherry Tran/SWNS

Напомним, женщина в течение 20 лет каждый день съедает до четырех рулонов туалетной бумаги. За это время она потребила около 6350 кг бумаги.

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