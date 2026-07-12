Пара переехала на круизный лайнер и раскрыла, сколько на самом деле стоит жизнь в море

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Супруги, отказавшиеся от суши ради постоянного проживания на круизном лайнере, поделились реальными затратами на такой образ жизни.

Они также подробно объяснили, сколько стоит приобрести собственную каюту, какие варианты проживания и какие дополнительные расходы приходится оплачивать ежемесячно.

Йохан Бодин и Ланетт Канен ведут YouTube-канал Living Life on a Cruise где рассказывают о своей жизни после переезда на жилой лайнер Villa Vie Odyssey. В отличие от обычных круизных судов, этот корабль не имеет постоянного домашнего порта, а непрерывно путешествует по миру, заходя в разные страны и города.

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Пара живет на борту уже около двух лет. Несмотря на распространенное мнение, они уверяют, что не состоятельные люди, и решили открыто рассказать о своих расходах, чтобы показать, сколько на самом деле стоит такой образ жизни.

Сколько стоит купить каюту

По словам супругов, которые подчеркивают, что не сотрудничают с оператором судна, компания Villa Vie Residences недавно обновила систему ценообразования на жилые каюты.

Самый доступный вариант — внутренняя каюта — сейчас стоит от 99 тысяч долларов при полной предоплате. Кроме того, владельцы должны ежемесячно платить 4 тысячи долларов за обслуживание каюты для двух человек. Для проживающих самостоятельно предусмотрена небольшая скидка.

Кроме того, существует еще несколько форматов участия в проекте. К примеру, пятилетний план предусматривает авансовый взнос в 60 тысяч долларов, но ежемесячная плата за обслуживание выше — 4 500 долларов для пары или 3 300 долларов для одного человека.

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Еще один вариант – трехлетняя программа без отдельной платы за обслуживание. Она стоит 100 тысяч долларов, что, по подсчетам супругов, эквивалентно примерно 91 доллару в день на одного человека.

Йохан Бодин и Ланетт Канен / © скриншот с видео

Для тех, кто не готов сразу покупать жилье, компания предлагает схему аренда с правом выкупа от 125 долларов в день с человека.

Также доступен пожизненный пакет Endless Horizons, который стоит 350 тысяч долларов. Он покрывает проживание на весь период эксплуатации корабля без каких-либо будущих платежей за обслуживание.

Независимо от выбранного варианта, в ежемесячную плату входят трехразовое питание, доступ к Wi-Fi, стирка вещей, уборка каюты дважды в неделю, пользование тренажерным залом, фитнес-программы и все развлечения, доступные на борту.

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Корабль также оснащен спутниковым интернетом Starlink. По словам Йохана и Ланетт, на протяжении всего путешествия он работал стабильно, за исключением отдельных стран, где этот сервис официально заблокирован.

Какие расходы не входят в стоимость

Несмотря на значительный перечень услуг, включенных в тариф, пара отмечает, что дополнительных расходов избежать не удастся.

Каждый месяц они оплачивают подписки на стриминговые сервисы, в том числе Amazon и Netflix, хотя признают, что телевизор смотрят редко.

Также они пользуются мобильным тарифом оператора US Mobile, который обходится примерно в 100 долларов в месяц. Такое решение они приняли после неудачного опыта использования другого оператора международной связи.

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Кроме этого, супруги тратят около 400 долларов ежемесячно на туристическое страхование, которое заменило им традиционное медицинское страхование.

Йохан Бодин и Ланетт Канен / © скриншот с видео

Еще примерно 500 долларов они закладывают на экскурсии, поездки на стоянках в портах, парикмахерские услуги, салоны красоты и другие личные расходы.

Иногда они разрешают себе коктейли в баре лайнера, где средняя стоимость одного напитка составляет от 4 до 7 долларов.

В итоге все ежемесячные расходы вместе с платой за обслуживание составляют примерно 5 150 долларов.

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Почему они считают такой образ жизни выгодным

Йохан и Ланетт приобрели каюту в полную собственность, что позволило зафиксировать размер платы за обслуживание на весь период эксплуатации корабля.

Они шутят, что досталась им каюта с «закрытым видом», однако объясняют, что именно такой вариант был для них финансово доступен на момент покупки.

Кроме того, владельцы кают могут воспользоваться программой выкупа от Villa Vie Residences, обменять жилье на большую каюту или даже сдавать его в аренду другим пассажирам на маршрутах, которые они уже прошли.

Супруги также обращают внимание, что после переезда им больше не нужно оплачивать многие привычные расходы, связанные с жизнью на суше. В частности, они лишились платежей за автокредит, страхование автомобиля, горючее, налоги на недвижимость и ремонт дома. В то же время, им все же приходится оплачивать визовые и пограничные сборы во время посещения отдельных стран.

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Йохан Бодин и Ланетт Канен / © скриншот с видео

Для сравнения Йохан и Ланетт рассказали, что до переезда на острове Мауи их семья тратила около 8 тысяч долларов в месяц. По их словам, средние расходы американских домохозяйств сейчас составляют около 6 500 долларов в месяц, поэтому жизнь на борту корабля оказалась для них даже дешевле.

За 16 месяцев супруги посетили 53 страны. Они говорят, что ни разу не пожалели о своем решении, ведь главной ценностью такого образа жизни считаются не финансовая выгода, а возможность постоянно открывать для себя новые страны и получать уникальный жизненный опыт.

Напомним, в 21 стране мира туристам запрещено носить эту одежду. За нарушение грозят штрафы и тюрьма.

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