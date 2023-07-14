Пара по ошибке купила 120-летний заброшенный дом вместо квартиры: как так произошло (фото)

Они показали, что сделали с особняком.

Молодые супруги ошибочно приобрели заброшенный дом вместо квартиры.

Об этом пишет Daily Record.

Кел Хантер и Клер Сегерен думали, что покупают квартиру в Глазго четыре года назад, но из-за неразберихи в цифрах они фактически получили 120-летнее заброшенное имение.

За непригодную для жизни собственность, виллу Джеймсвуд, они отдали 10 000 фунтов стерлингов (13 тыс долларов).

Кел Хантер и Клэр Сегерен отдали за дом 10 тысяч фунтов стерлингов / Фото: dailyrecord.co.uk

Пара решила сохранить собственность и отремонтировать ее самостоятельно и даже появилась на шоу BBC One Scotland под названием Accidental Renovators.

Вилла была пуста более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, нужно было установить новую крышу, кладка над эркером обрушилась, а все деревянные конструкции внутри здания 19 века прогнили.

В доме никто не жил 30 лет / Фото: dailyrecord.co.uk

Пара проигнорировала совет экспертов снести дом и решила вернуть его к жизни, несмотря на то, что никогда раньше не делала ремонт и имела лишь 10 000 фунтов стерлингов в банке.

Пара случайно купила 120-летний заброшенный дом / Фото: dailyrecord.co.uk

Они решили жить в фургоне на территории, пока выполняли первые задачи. И теперь, после четырехлетнего ремонта, они подтвердили, что их дом наконец был подписан инспекторами.

Пара закончила ремонт / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

"Во время этого проекта у нас было много моментов радости и, вероятно, столько же слез — но это были мои первые слезы радости. Это был такой потрясающий момент для нас", — поделилась Клер.

Супруги планируют сдавать жилье в аренду летом / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

Кэл Хантер и Клэр Сегерен / Фото: dailyrecord.co.uk

Супруги планируют сдать недвижимость в аренду на время отпуска.

Кел и Клэр делали ремонт 4 года / Фото: instagram.com/whathavewedunoon / Фото: dailyrecord.co.uk

Напомним, мужчина шокировал, сделав 3249 отжиманий в час. Он установил новый мировой рекорд.

Читайте также: