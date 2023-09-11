Пара подала в суд на авиакомпанию из-за собаки, которая много пукала в салоне

Пара подала в суд на авиакомпанию из-за "пукающей" собаки, которая испортила им полет.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Гилл и Уоррен Пресс требуют возмещения после того, как их 13-часовой рейс был испорчен из-за собаки во время путешествия из Парижа в Сингапур.

Журналисты утверждают, что собака "фыркала" и "пукала" на протяжении всей поездки рядом с их местами премиум-эконом-класса.

Гилл вспомнила: "Я услышала этот шум – тяжелое фырканье. Думала, что это телефон моего мужа, но мы посмотрели вниз и поняли, что это дыхание собаки. Я сказала: "Я не позволю этому сидеть рядом с нами всю поездку".

Вскоре был рассмотрен вопрос смены сидений. Впрочем, пара столкнулась с необходимостью снизить класс своих сидений, чего они не хотели делать. Они пережили это и теперь заявляют, что вонь от собаки была невыносимой, а Уоррен боролся за место для ног. Она сказала, что владелец "не мог вывести собаку в проход, потому что они не могли пропустить тележки, поэтому ему пришлось пройти дальше, а это означало, что его голова была под ногами моего мужа".

Вторая жалоба бортпроводникам привела к тому, что пара пересела в переднюю часть эконом-класса, которую освободили члены экипажа.

После нескольких недель жалоб Гилл утверждает, что единственным возмещением, которое они получили, был туристический ваучер на сумму 95 фунтов стерлингов, которого, по их словам, недостаточно.

Представитель Singapore Airlines заявил: "Компания пытается сообщить клиентам, которые могут сидеть рядом с собакой-поводырем, до посадки на рейс. Мы искренне извиняемся за то, что в этом случае этого не произошло, и будем работать с командой нашего аэропорта, чтобы гарантировать, что подобная ошибка не повторится в будущем. В случаях, когда клиенты, сидящие рядом с собакой-поводырем, просят о смене сидений, Singapore Airlines поможет пересадить клиентов в тот же салон, если позволяет место".

Напомним, женщина сделала своей собаке подтяжку морды. Она показала фото до и после пластики и назвала причину.

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