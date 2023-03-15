Пара получила фотографии со своей свадьбы и заметила жуткий силуэт: что было на фото

Женщина убеждена, что ее покойная дочь пришла к ней на свадьбу.

В Австралии пара за три месяца до своей свадьбы нашла мертвой свою полуторагодовалую дочь. Когда они получили фотографии со свадьбы, то заметили на них жуткий силуэт.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Дочь мужчины и женщины трагически погибла за три месяца до их бракосочетания. Однако мать ребенка утверждает, что она увидела на фото со свадьбы "призрак".

Невеста Талия Мерфи говорит, что она была в шоке, увидев на одном из фото призрачную фигуру их дочери Тайдин.

Фото: mirror.co.uk

Женщина утверждает, что нечеткая фигура стоит в левом углу фотографии, прислонившись к дереву. Австралийской невесте показалось, что она одета в торжественное платье и издалека наблюдает за своими родителями. Когда она показала фото своему мужу Сесилу, он был так же потрясен.

Фото: mirror.co.uk

"Я не верю во многие вещи, но я верю, что она была там, чтобы увидеть, как я и ее отец женимся", — считает женщина.

Напомним, в США призрак призрачного автостоповца попал на фрагмент записи видеорегистратора водителя Уильяма Черча, который ехал по государственному шоссе 87, также известному, как шоссе Beeline, в Аризоне. Мужчина заметил странную, полупрозрачную фигуру, идущую по обочине дороги.

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