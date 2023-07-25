Пара получила письмо о "секретных комнатах" после переезда в новый дом: что там было (видео)

Напуганная пара получила жуткое письмо о "секретных комнатах", спрятанных в их новом доме.

Кортни и Мэтт недавно переехали в дом, построенный около 130 лет назад.

Вскоре они получили письмо от "последнего выжившего члена семьи", владевшего недвижимостью. Внутри были подробности секретных отсеков, маленьких тайников и даже потайных комнат в их доме.

В TikTok мужчина и женщина поделились подробностями написанного и каждой новой особенностью, которую они обнаружили.

"Мы получили письмо на имя "покупатель". В нем говорится: "Разрешите представиться. Я последний член семьи Мэдисон, оставшийся в живых, которому когда-то принадлежал этот дом, и я вырос в нем. Я хотел бы… рассказать вам о секретных комнатах и о нескольких вещах, о которых вам, возможно, не сказали, когда вы покупали дом".

В письме перечислялись три секретных комнаты, в том числе отделение в камине и другое в гостиной.



В следующем видео пара показала некоторые секретные особенности. Так, под камином за зеркальной панелью они обнаружили потайной винный шкаф, полный старой выпивки. В частности, там было вино, пиво, бурбон и херес.

В ванной комнате также было скрыто пространство для ползания, которое Кортни назвала "непременно самой страшной комнатой в доме".

Она добавила: "Я предполагаю, что здесь, пожалуй, раньше была какая-то комната, но на самом деле это просто жуткое чердачное помещение".

Но внизу она обнаружила еще одну "секретную комнату", которая была достаточно большой по сравнению с другими, из-за чего пара не знала, что с ней делать.

Зрители были ошеломлены домом пары. В комментариях они признались, что завидуют их недавней покупке.

Мне нравится ваш дом! Это похоже на охоту на сокровища!

Это моя буквальная мечта! Да, я завидую

Мне нравится, что предыдущий владелец направил вам письмо, в котором рассказал все о доме. Это так прекрасно

Напомним, пара по ошибке купила 120-летний заброшенный дом вместо квартиры. Они показали, что сделали с особняком.

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