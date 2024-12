Пара поженилась после того, как у жениха диагностировали неизлечимый рак – история и фото

В Великобритании пара с разбитым сердцем обручилась после того, как у жениха диагностировали неизлечимый рак.

Об этом женщина рассказала в интервью Need to Know.

У Криса Уильямсона диагностировали рак кожных тканей в декабре в 2021 году после того, как он обнаружил твердую опухоль на левом локте. 48-летний мужчина прошел 25 раундов лучевой терапии для того, чтобы утвердить опухоль и облегчить ее удаление. Руководитель мастерской Крис попал на операцию в День святого Валентина в 2022 году, и хирурги успешно удалили опухоль через три часа.

Супруги говорят, что они смогли "продолжать жить дальше", пока через семь месяцев Крис не почувствовал боль в спине во время принятия душа. Семья получила ужасную весть о том, что рак Криса вернулся и ему осталось жить от одного до двух лет. Крис решил, что хочет провести их в браке с Самантой, с которой состоит в отношениях 15 лет.

Крис сделал предложение Саманте во время отпуска на Гибралтаре в августе в 2023 году.

Момент предложения руки и сердца / Фото: Jam Press

Он продолжал лечение в надежде, что опухоль уменьшится и даст ему больше времени. Но, по словам Саманты, их "мир развалился" в августе в этом году, когда им сообщили, что рак распространился и медики больше ничего не могут поделать.

Понимая, что им нужно жениться быстро, они организовали свой большой день всего за шесть недель. Они обручились в местной церкви перед 60 гостями, а пир отпраздновали в пабе неподалеку. Саманта сказала, что это был идеальный день.

Свадьба Криса и Саманты / Фото: Jam Press

Свадьба Криса и Саманты / Фото: Jam Press

"Я не могу передать словами, что я почувствовала, когда услышала, что больше ничего нельзя сделать", – рассказала она. "Это было невероятно. Я плакала больше, чем Крис. Весь мой мир развалился на части. Мы прошли такой долгий путь. Я никогда не ожидала, что с нами может произойти нечто подобное. Он проходил химиотерапию, чтобы замедлить процесс, и мы забронировали отпуск в Гибралтаре, чтобы максимально использовать время, которое нам осталось. Я была удивлена, мы ведь были вместе 15 лет. Он не торопился. Нас постоянно что-то останавливало, а потом появился рак, и мы не смогли пожениться. Я нервничала, но день был идеальным. Это было удивительно. Это было все, на что я надеялась. Я очень рада, что мы сделали это до того, как стало слишком поздно. Теперь у нас одинаковые фамилии. Крис не хочет меня покидать, и я не могу представить свою жизнь без него. Он такой сильный человек. Я бы не смогла пройти через то, что он прошел. Он так решителен".

Свадьба Криса и Саманты / Фото: Jam Press

Свадьба Криса и Саманты / Фото: Jam Press

Через две недели после церемонии Крису стало хуже, и ему пришлось лечь в хоспис для ухода. Там ему сообщили, что, вероятно, остались считанные дни. Крис бросил вызов обстоятельствам и вернулся домой в свою семью, но остался парализованным, поскольку опухоль охватила его спинной мозг. Четыре раза в день его посещают опекуны.

Супруги познакомились в 2009 году, когда Саманта работала водителем, доставляя запчасти для транспортной компании Криса. У Криса уже было трое своих сыновей, а Саманта была матерью двух дочерей. Они сблизились за чашкой чая в комнате отдыха, и наконец Крис пригласил ее на свидание. Через год она переехала к нему, а в 2011-м у них родился первый общий ребенок, сын Мэйсон.

Крис с сыновьями / Фото: Jam Press

Саманта сказала, что была удивлена, когда Крис встал на одно колено в пещере после 15 лет совместной жизни. Она добавила: "Мы выпили вместе чашку чая и все пошло дальше. Это было медленное горение. Мы просто никогда не доходили до того, чтобы жениться. Нас всегда что-то останавливало. У него уже было трое детей, у меня двое, поэтому мы только и делали, что ухаживали за ними. У нас всегда были любящие отношения. Он относился ко мне так хорошо, как к принцессе. Я никогда ничего не желала. Если у меня плохое настроение, он приносит мне цветы, вот такой он мужчина. Я не хочу представлять свою жизнь без него. Он всегда был рядом".

Напомним, пара, которая встретилась на свидании вслепую и прожила в браке 61 год, умерла с разницей в несколько дней. Внуки супругов называют их идеальными и примером.

