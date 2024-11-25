Пара поженилась в первом в мире алкогольном магазине со свадебной часовней – фото

16 ноября в Новом Орлеане, США, открылся первый в мире алкогольный магазин со свадебной часовней.

Об этом сообщает New York Post.

В Chuck's on the Avenue состоялась свадебная церемония для пары из Дональдсонвилля, штат Луизиана, обменявшихся обетами у пивного кулера.

Владелец Чарльз Лешер провел невесту к алтарю на церемонии. Также было выступление духового оркестра Нового Орлеана, девочка с цветами бросала черные и золотые бусины, а вторая линия танцевала в секции бурбона и проходе с текилой.

Соответствующие фото и видео со свадьбы опубликовали в Instagram.

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"Мы просто любим выпить, и мы решили, что это идеально, когда это произошло. Мы сказали: "Да, давайте сделаем это", — сказал жених. "Необычная свадьба", — добавила невеста.

Свадебные пакеты начинаются от 500 долларов и предлагают такие опции, как водитель грузовика с пивом в качестве свидетеля, местные музыканты как развлечение и дегустация бурбона высокого класса на приеме. Часовня предлагает официальные бракосочетания, не обязывающие устраивать свадьбу, обновление клятв и церемонии партнеров. Дегустационный зал магазина может вместить 15-20 человек.

Часовня Chuck's была построена местной компанией AJK Renovations. Здесь хранятся архитектурные сокровища, возрожденные из близлежащих церквей, таких как Центральная конгрегационалистская церковь, Базилика Святого Стефана и пресвитерианская церковь в Лулинге, штат Луизиана.

"То, что мы предлагаем, не для всех", – сказал владелец магазина. "Но мы все знаем, что есть одна пара, которая идеально подходит для заключения брака между пивным холодильником и секцией шампанского".

Напомним, 98-летний мужчина женился на младшей на два года избраннице. История любви и фото пары.

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