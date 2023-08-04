Пара пригласила на свадьбу 50 брендов и звезд и похвасталась халявными подарками — видео

Пара из Канады нашла дерзкий, но эффективный способ получить подарки и поздравительные открытки от знаменитостей перед свадьбой.

Об этом пишет Mirror.

26-летние Меган Пирсон и Дилан Конни обручились в марте в 2022 году. Вскоре они поженятся.

Меган Пирсон и Дилан Кони / Фото: mirror.co.uk

Во время подготовки к свадьбе влюбленные случайно заказали приглашение не на той бумаге, что нужно. Будущие супруги решили воспользоваться этой ошибкой, разослав их любимым брендам и знаменитостям, чтобы в игровой форме посмотреть, ответит ли кто-нибудь из них.

Меган Пирсон и Дилан Кони / Фото: mirror.co.uk

Так, они пригласили звездных гостей, таких как Долли Партон, Джастин Бибер, Джонни Депп и бейсбольную команду Toronto Blue Jays.

Они не ожидали, что знаменитости или представители брендов действительно приедут на их свадьбу. Впрочем, для пары стало сюрпризом, когда они получили в ответ специальные посылки и письма с бесплатными подарками и пожеланиями счастья в их браке.

Меган сказала: "Мы не думали, что получим какие-то ответы, но потом пришел первый, и мы были так шокированы. Обычно я получаю много пакетов для прессы, но когда мы заметили, что в нем были оба наших имени, мы поняли, что это должно быть из наших свадебных приглашений".

Меган также выразила радость и волнение по поводу особых подарков и писем, которые они получили, в частности, от Chick-Fil-A и Toronto Blue Jays. Chick-Fil-A направил рукописную записку и посылку с фирменными вещами и ваучерами на еду.

Дилан Кони с письмом / Фото: mirror.co.uk

В клипе, размещенном на TikTok, собравшем 5,6 миллионов просмотров и более 588 000 лайков, они раскрывают свою халяву от сети куриных ресторанов. Дилан начинает с объяснения предыстории получения посылки, прежде чем Меган кричит от волнения, открывая коробку.

Дилан зачитывает записку, где написано: "Привет, Меган и Дилан, спасибо, что пригласили нас на свою свадьбу. Хотя мы не можем быть лично, мы надеемся, что вам понравятся все вкусности... Ваши друзья из Chick-Fil-A". Внутри посылки фирменная игрушечная корова, носки, брелоки с едой, сумка и талоны на бесплатную еду.

Они планируют показать все подарки на своей свадьбе в надежде, что в ближайшее время будет больше отзывов, хотя они не ожидают, что знаменитости придут лично.

Меган поделилась, что это стало отличным отвлечением от стресса, связанного с планированием свадьбы, и что получение пакетов-сюрпризов вызвало улыбку на их лицах. Она с юмором добавила: "Скажем так, если Долли Партон каким-нибудь образом появится на нашей свадьбе, ничто это никогда не превзойдет".

Напомним, массажист из Нью-Йорка утверждает, что женился сразу на десяти женщинах. Влюбленные устроили свадьбу на берегу океана.

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