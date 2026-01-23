Пара приобрела старую церковь и была шокирована находкой под полом: что там было (фото)

Супруги перестроили церковь на дом и нашли 83 тела, погребенные под полом. / © dailystar.co.uk

Реклама

Супружеская пара из Уэльса, которая приобрела старинную церковь для переоборудования в жилой дом, столкнулась с неожиданной находкой. Во время ремонта под фундаментом здания обнаружили 83 человека. Несмотря на шокирующее открытие, владельцы решили не перезахоронять умерших, а продолжить строительство непосредственно над ними.

Об этом сообщает Daily star.

В 2021 году 53-летняя Люси Томас и 45-летний Рос приобрели церковь Святого Петра (памятник архитектуры XII века) в поселке Петерстоун-Вентлуг. В объявлении объект числился как готовый дом с пятью спальнями. Однако на месте выяснилось, что это заброшенная религиозная постройка 1142 года постройки, которая требует полной реконструкции.

Реклама

Несмотря на масштаб будущих работ, пара приобрела недвижимость на аукционе за 405 000 фунтов стерлингов (свыше 21 млн. грн.). Сопровождавшие раскопки археологи предупреждали пару о возможности найти под полом остатки нескольких состоятельных прихожан или священников, поскольку это было распространенной практикой в прошлом. Однако реальность оказалась более масштабной: вместо ожидаемых 5–6 тел строители наткнулись на 83 захоронения.

Супруги перестроили церковь на дом и нашли 83 тела, похороненные под полом / © dailystar.co.uk

Мы находили тело за телом. Там были супруги, родители с детьми. Сначала это было неловко, но со временем мы привыкли к процессу», — сказала Люси Томас.

Из уважения к умершим пара решила оставить их в местах последнего упокоения. Остатки накрыли защитным слоем, над которым установили современную систему подогрева и постелили новый пол. Реконструкция длилась четыре года. Чтобы сохранить подлинность памятника, внутри построили специальный металлический мезонин — это позволило не повредить оригинальные стены XII века.

Супруги перестроили церковь на дом и нашли 83 тела, похороненные под полом / © dailystar.co.uk

Сегодня бывшая церковь превратилась в роскошное имение с шестью спальнями, шестью ванными комнатами, джакузи, баром и бильярдной зоной. Кроме современных удобств, владельцы сохранили и отремонтировали колокольню с восемью колоколами. В настоящее время объект выставлен на платформе Airbnb для аренды.

Реклама

Супруги перестроили церковь на дом и нашли 83 тела, похороненные под полом. / © dailystar.co.uk

Напомним, более двух десятилетий назад строители наткнулись на глиняный горшок с серебряными монетами эпохи Тюдоров во дворе жителя Дорсета. Теперь владелец находки, 79-летний Питер Грей, планирует продать коллекцию и может выручить около 30 тысяч фунтов стерлингов (1,743 млн грн — Ред.).