Пара продала дом, приобрела лодку и превратила ее в гостиницу для нудистов - фото

Британские супруги рассказали, как стали нудистами и превратили лодку в гостиницу.

Об этом пишет nypost.com.

В прошлом году 54-летняя Фиона Дискомб и ее 51-летний муж Майкл решили продать свой дом, приобрести фургон и путешествовать по Европе, чтобы посетить как можно больше нудистских мест.

Они путешествовали по Франции и Испании — "лучшими местами для нудизма", пока они не вернулись в Великобританию в этом году и продолжали жить в своем фургоне.

"Мы все еще хотели максимально попробовать жить вне сети, работать над собой и иметь базу в Великобритании, поэтому мы решили, что пойдем и посмотрим на некоторые лодки", — сказала Фиона.

Фиона и Майкл Дискомбы / Фото: Caters

Обменивая фургон на узкую лодку, они решили превратить часть своего дома, перевезенного в воду в отель для других нудистов. На ремонт паре понадобилось четыре месяца.

"Когда гости приходят остаться в лодке, мы делаем все для них", – сказала она.

Фиона и Майкл в лодке-отеле / Фото: Caters

Гостям они предлагают круизы в Бат и Бристоль, домашние блюда, а также массаж и йогу, поскольку Фиона – массажист, а Майкл – инструктор по йоге.

Майкл Дискомб / Фото: Caters

"Нам не сложно делиться лодкой с гостями, потому что все мы обычно делимся общими интересами натуризма, и мы также можем отказаться от любого из концов для конфиденциальности", – добавила она.

Супруги поделились, что перед своим медовым месяцем в 1994 году в Греции они были "невеждами" по поводу нудизма. Пытаясь найти уединенное место для отдыха на пляже вдоль побережья Балкан в то время, молодожены наткнулись на обнаженную пару.

"Мы сидели там некоторое время, прежде чем решили, что мы присоединимся. Никто не смотрел, поэтому мы подумали, почему бы и нет?" – вспомнила Фиона. "Таким образом, мы сняли одежду и пошли в воду".

Лодка-отель пары / Фото: Caters

Когда они вернулись домой после медового месяца, погрузились в натуристские исследования и начали поиски нудистских мест поблизости.

Фиона также рассказала, что в юношестве никогда не хотела быть обнаженной перед другими людьми после столкновения с издевательствами по поводу ее фигуры.

"Изначально было тяжело, и иногда мне еще приходится блокировать этот голос, но это возможно, и это заставляет меня чувствовать себя гораздо лучше", — сказала она. "Если бы я не попала в натуризм, я была бы такой же застенчивой. Я хотела бы иметь такой же уровень уверенности много лет назад. Натуризм также помогает вам понять, что тела не идеальны. У всех нас есть шрамы и следы, которые рассказывают наши жизненные истории, будь то от детей, операций или несчастных случаев".

Фиона Дискомб / Фото: Caters

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