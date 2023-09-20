Пара продала дом, забрала детей из школы и отправилась в путешествие по миру - фото

Пара продала свой дом, забрала детей из школы и отправилась в путешествие мечты.

Об этом пишет Mirror.

Карл и Рут Джексоны поклялись максимально использовать свою свободу после того, как пережили карантин из-за Covid-19. Родители, которым обоим по 43 года, сдержали свое слово, забрав троих детей из класса и выставив на продажу свой дом стоимостью 535 тысяч фунтов стерлингов в Суиндоне, Уилтшир, Англия.

Он был быстро продан, и на полученные деньги они купили кемпер за 60 тысяч фунтов, а затем сели в него и отправились через континент в поисках приключений. Карл и Рут, занимающиеся бизнесом по производству вывесок, говорят, что ни о чем не жалеют, и верят, что дети, 11-летняя Мэйси, 10-летняя Пиппа и 5-летний Марли узнали больше в пути, чем в школе.

Карл и Рут Джексоны с детьми / Фото: SWNS

С ноября 2022 года по август этого года семья посетила 28 разных стран.

Карл сказал: "Мы говорили о путешествии с тех пор, как были вместе. Но это одна из тех вещей, которые ты думаешь, что это сделаешь, но этого никогда не происходит. Я был камнем преткновения, но однажды Рут просто сказала: "Поехали". А потом я просто подумал: "Почему бы и нет?". И мы поехали".

Пара определилась с этим планом в июле в 2022 году и в тот же месяц смогла продать свой дом. Затем они купили шестиместный дом на колесах с эвакуатором.

Карл сказал: "Мы знали только, что хотим увезти детей в Лапландию".

Семья отправилась в Кале в ноябре в 2022 году и проехала через Францию, останавливаясь у военных мемориалов в Дюнкерке и Ипре. Затем они поехали в Скандинавию и добрались до Лапландии до Рождества, а затем провели Новый год в Хельсинки.

Карл и Рут Джексоны с детьми / Фото: SWNS

Они также исследовали восточную Европу, прежде чем пролететь над Пертом в Австралию и Бали, а затем вернулись в Европу, чтобы посетить Грецию и Италию. В течение всей поездки у семьи не было конкретного плана, и они почти ничего не бронировали. Зато они говорят, что просто "проснутся и поедут".

Карл сказал: "Мы шли своим чутьем. У нас была мечта показать нашим детям больше мира и продемонстрировать, что реальный мир существует после Covid. Мы хотим, чтобы они были беспристрастными. Иногда средства массовой информации и новости могут быть всем скучны и негативны, мы хотели продемонстрировать им, что можно пойти туда и получить отличные впечатления. Вам также не нужно терять кучу денег".

Карл и Рут Джексоны с детьми / Фото: SWNS

Во время поездки пара учила своих детей дома, и их поддерживала школа, где учатся их дети, предоставившая им онлайн-ресурсы.

Карл продолжил: "Мы договорились о встрече с директором школы наших детей и ждали, пока он нас поругает. На удивление он меня поддержал, даже сказал, что делал нечто подобное. У нас гораздо более расслабленный режим, чем в их школе. Это не из восьми до трех, максимум три-четыре дня в неделю. Мы искренне верим, что у них более ценное образование со всего этого нового культурного опыта".

Для Мэйси, Пиппы и Марли эта поездка была мечтой, увенчавшейся тем, что Марли получил футболку Top Gun с подписью самого Тома Круза, пока семья находилась в Риме.

Карл и Рут Джексоны с детьми / Фото: SWNS

Семья вернулась в Англию в августе в 2023 году, как раз в то время, когда Мэйси пошла в среднюю школу.

В ходе своего мега-путешествия они побывали во Франции, Бельгии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии, Австрии, Венгрии, Хорватии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Болгарии, Турции, Индии, Австралии, Болгарии, Греции, Италии, Испании и Португалии.

Напомним, названа наиболее переполненная туристами страна мира. Там их втрое больше, чем местных жителей.

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