Пара путешественников поженилась в самолете на высоте 9 000 метров: "Это безумие" (фото)

Пара путешественников поженилась прямо во время полета, подняв свою любовь на новые высоты в День влюбленных.

Об этом сообщает New York Post.

Александер Валур и его невеста Кита провели церемонию на высоте 9 км, путешествуя из родной страны Валура, Исландии, в родную страну Киты, Францию.

"За эти два года мы много путешествовали вместе как во Францию и другие страны, так и в пределах Исландии. Мы обожаем путешествовать", — сказал жених. "Когда мы услышали о том, что можно жениться на борту самолета, мы подумали: "Почему бы и нет?". Это идеально вписывалось во все наши приключения – жениться в небе между Исландией и Францией. К тому же это довольно безумная и нетрадиционная идея, которая нам очень подходит".

Жених был одет в бархатный бордовый пиджак и черные брюки, а невеста – в зеленое шелковое платье.

Кита пошла к алтарю, чтобы встретить Александера и священника в передней части самолета на виду около 200 пассажиров.

Пара поженилась в самолете / Фото: Big Fish PR

Пара поженилась в самолете / Фото: Big Fish PR

Они обменялись обетами, а затем отпраздновали со своими спутниками, которые стали свидетелями – бортпроводники разносили шампанское и сладкие угощения.

"Церемония была невероятно красивой и очень веселой, и это было просто удивительно. Теперь мы собираемся наслаждаться жизнью в Париже", – поделился новоиспеченный муж.

Пара поженилась в самолете / Фото: Big Fish PR

История любви пары началась благодаря их общему пристрастию к путешествиям. Кита посещала Исландию в рабочей поездке и была очарована не только страной, но и экскурсоводом Александером. Пара поддерживала связь, и когда Кита вернулась через некоторое время, мужчина взволнованно пригласил ее на свидание.

"Мы сразу нашли общий язык и мгновенно сблизились", — вспомнил он. "С тех пор мы вместе".

Напомним, женщина вышла замуж за мужчину, которого нарисовала экстрасенс. Предсказание удивительным образом превратилось в реальность.

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