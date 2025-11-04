Пара решила освежить пол, но вместо пыли нашла клад

Дом / © Pixabay

Пара из Великобритании, которая ремонтировала старинный викторианский дом, случайно совершила впечатляющее открытие. Под устаревшим ковром они нашли роскошный пол из аутентичной плитки XIX века, прекрасно сохранившейся до наших дней.

Об этом сообщает The Mirror.

Во время ремонта собственного викторианского дома пара из английского городка Риппонден (графство Йоркшир) испытала настоящий шок. Когда они решили снять старый ковер, то наткнулись на пол, который не видели более ста лет.

О своей находке хозяева рассказали в TikTok-аккаунте Mill House Renovation. Видео мгновенно стало вирусным, ведь под слоем пыли и коврового покрытия укрывались изысканные узорные плитки, вероятно, изготовленные известной британской мануфактурой Minton, продукция которой считалась символом роскоши в XIX веке.

По словам владельцев, они подозревали, что под ковром может быть что-то интересное, но не ожидали столь хорошо сохранившегося пола. «Мы знали, что здесь когда-то был оригинальный настил, но даже не мечтали увидеть его в таком состоянии», — рассказали они.

После очистки поверхность поразила не только владельцев, но и тысячи пользователей соцсетей. Комментаторы называли пол «настоящим произведением искусства», «находкой, по весу золота» и даже «выигрышем в лотерею».

Многие не могли поверить, что такую красоту когда-то могли просто закрыть ковром. По всей вероятности, это сделали, чтобы утеплить помещение, ведь в старых домах зимой было очень холодно.

Некоторые пользователи советовали паре обратиться к специалистам, чтобы осторожно отреставрировать поверхность, ведь старинная плитка Minton может иметь большую историческую и денежную ценность в зависимости от рисунка и сохранности.

Эксперты также напомнили, что при подобных работах следует действовать осторожно: перед снятием старого коврового покрытия в старых домах следует проверять подложку на наличие асбеста.

Теперь владельцы планируют полностью восстановить найденный пол, чтобы сохранить его аутентичный вид. «Это невероятно приятно — смотреть под ноги и видеть настоящую историю», — написали они под видео.

