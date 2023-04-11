Пара решила сэкономить на пластических операциях и шокировала ужасающими последствиями — фото

Супруги Зара и Игель Эдгар полетели в Турцию за "новой внешностью", но остались в отчаянии.

Пара нашла дешевую клинику в Сети, продала дом в Манчестере (Великобритания) и потратила почти 20 тыс долларов на пластические операции, чтобы достичь "образа в Instagram". Об этом пишет dailymail.co.uk.

Так, 36-летняя женщина увеличила грудь и ягодицы, убрала лишний жир в области живота и установила виниры. Со своей стороны ее 39-летний любимый вставил керамические импланты вместо зубов.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Впрочем, Зара повергла в шок результатом хирургического вмешательства.

Женщина показала многочисленные шрамы на теле.

Фото: dailymail.co.uk

"Такое ощущение, будто у меня в животе есть металл. Я очень сожалею, что решилась на эти операции. Я хотела чувствовать себя красивой в бикини", — заявила она.

Недовольная женщина и маленьким размером ягодиц после "увеличения".

Фото: dailymail.co.uk

Игель также не в восторге от новой улыбки. Он поделился, что сейчас постоянно испытывает дискомфорт.

Супруги, которые сейчас живут на острове Гренада в Карибском море, предупредили других, чтобы они держались подальше от дешевых предложений и избегали клиник, найденных в социальных сетях.

Фото: dailymail.co.uk

"Возможно, поехать за границу и дешевле, чем сделать это в Великобритании, например, но гораздо важнее заботиться о себе и не экономить на этом", — подытожили они.

Напомним, пара из Джорджии, ставшая вирусной в Сети из-за 37-летней разницы в возрасте, продолжает защищать свою любовь от хейтеров. История любви 62-летней бабушки и ее 25-летнего мужа.

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