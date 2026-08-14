Пара с 37 детьми призналась, что готова усыновить еще: как живет большая семья (фото)

Многодетная семья Бриггс из США / © Daily Mail

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Супруги из США, 71-летний Пол и 69-летняя Джин Бриггс, за годы семейной жизни воспитали 37 детей, среди которых 32 усыновленные. Несмотря на сложный быт и колоссальные расходы, пара признается, что все еще открыта для новых усыновлений.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пол и Джин Бриггс из штата Западная Вирджиния за годы семейной жизни воспитали 37 детей. Пятеро из них — биологические, еще 32 детей супруги усыновили. Супруги признаются, что воспитание такого количества детей в возрасте с 10 до 47 лет связано с многочисленными трудностями. В то же время пара не исключает, что ее семья может стать еще больше.

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«Если бы кто-то постучал в мою дверь с ребенком… Я бы предпочитала, чтобы это был не младенец», — пошутила Джин.

Пол рассказал, что после свадьбы в 1976 году они с Джин совсем не планировали создавать столь большую семью. До бракосочетания пара познакомилась на конференции для молодежных методистских лидеров, а через пять лет поженилась. По словам многодетного отца, огромная семья сформировалась постепенно.

«Никогда речь не шла о какой-то мега-семье. Никогда не было такого: „Ну, попробуем дойти до этого или того количества“. На самом деле это был ряд событий, которые одно за другим приводили в нашу семью новых детей», — объяснил Пол.

Многодетные родители Пол и Джин Бриггс / © Daily Mail

После рождения пятерых биологических детей Бриггсы решили усыновить незрячего мальчика из Мексики, которого «оставили».

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Впоследствии супруги начали принимать в свою семью детей, особенно нуждающихся в помощи. Речь шла, в частности, о старших детях, а также о тех, кому было сложнее найти семью из-за инвалидности или проблем со здоровьем.

За годы воспитания Бриггсы ухаживали за детьми с онкологическими заболеваниями, полиомиелитом, сколиозом, деформациями ног, проблемами с почками, трудностями в обучении и аутизмом, а также другими медицинскими состояниями.

Многодетные родители Пол и Джин Бриггс / © Daily Mail

В настоящее время 14 детей продолжают жить вместе с родителями в доме площадью более 5000 кв. футов — около 465 кв. м. Пол отметил, что для нормального функционирования такого большого хозяйства у каждого члена семьи есть собственные обязанности.

«Когда под одной крышей живет так много людей, если им нечем заняться, они обязательно найдут себе занятие», — сказал он.

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Даже обычный поход в магазин нуждается в «четко организованном распорядке». Дети по очереди помогают Джин, выполняя роль ее «помощников».

Приготовление пищи для такого количества людей также является серьезным заданием. Однако Джин признается, что готовка для нее — это «язык любви», поэтому она получает от этого удовольствие. На кухне семьи установлены две плиты, а для хранения большого количества продуктов используются несколько холодильников и морозильных камер.

Многодетная семья Бриггс из США / © Daily Mail

Несмотря на все сложности, Пол и Джин говорят, что с годами научились организовывать насыщенную жизнь большой семьи.

«Мы слышали, как родители шутят, что им трудно вовремя привести в церковь одного или двух детей, тогда как наша семья регулярно приходит заблаговременно», — рассказали супруги.

Их 43-летняя дочь Мэри Кейт вспоминает, что в детстве иметь столько братьев и сестер было непросто. В то же время она отмечает, что такая атмосфера «всегда была очень позитивной».

Сегодня Мэри Кейт сама воспитывает 14 детей и фактически повторяет опыт родителей.

«Несмотря на это, я чрезвычайно уважаю своих родителей. Они очень хорошо со всем справились, хотя на их судьбу выпало много испытаний. Но благодаря тому, как они жили, что видели и как справлялись с каждой ситуацией, это действительно очень удивительно», — увлеченно рассказала дочь.

Многодетная семья Бриггс из США / © Daily Mail

Еще в 2014 году Бриггсы рассказывали, что ежегодно тратили около 52 тыс. дол. только на продукты. Тогда Пол отмечал, что у него была «очень, очень хорошая работа» в компании, которая занималась обработкой платежей по кредитным картам. Джинн, которая имела опыт работы в сфере медсестринства и преподавания, занималась хозяйством и воспитанием детей. По словам Пола, его работодатель также выплачивал семье по 10 тыс. дол. за каждого усыновленного ребенка.

Для Джин роль домохозяйки стала не просто семейной обязанностью, а делом ее жизни.

«Мне это нравится. Это моя карьера. Я говорю своим детям: вы — сам воздух, которым я дышу, поэтому вы мне нужны, мне нужен этот кислород», — восхищенно говорила Джин о своей жизни домохозяйки.

К слову, в 23 года Андрей Видюк из Львовской области стал многодетным отцом: вместе с женой Еленой они воспитывают 10 детей — одну родную дочь и девять усыновленных. Супруги ведут активную семейную жизнь, деля домашние обязанности между всеми детьми.

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