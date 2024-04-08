Пара с рекордной разницей в росте: как она выглядит и история любви (фото, видео)

Ларри МакДоннелл и Джессика Бернс-МакДоннелл из Западной Вирджинии, США, официально побили рекорд наибольшей разницы в росте среди супружеских пар (разного пола/выше женщина) благодаря разнице в 86,36 см между ними.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Рост 40-летней Джессики – 177,8 см, а рост 42-летнего Ларри, страдающего диастрофической карликовостью, составляет 91,44 см.

История любви пары началась десятилетия назад, когда Ларри оставили в первом классе, и он оказался в одном классе начальной школы с Джессикой.

Оглядываясь назад, он говорит, что невероятно радуется, что остался на второй год. Джессика объяснила: "У нас была одна и та же группа друзей, когда мы росли, и мы как бы вращались друг вокруг друга, но мы не проводили много времени вместе, пока не стали старше".

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларри, передвигающийся на мотороллере, впоследствии переехал в свой дом неподалеку от дома, где жила Джессика, но до этого он жил с одной из близких подруг Джессики, и она часто заходила к нему в гости.

У Джессики в то время был парень, но пара обнаружила, что их тянет друг к другу. Даже люди постоянно говорили им, что они созданы друг для друга и должны встречаться. По крайней мере, некоторое время они были счастливы быть просто друзьями. Но однажды, после того, как Джессика осталась одна, они вдруг стали смотреть друг на друга по-другому.

"Она была первым человеком, рядом с которым я мог быть самим собой, — сказал Ларри. — Она смеялась над моими глупыми шутками, и все, о чем она говорила, я любил". "И я говорила о странных вещах, — засмеялась Джессика. — Я могла быть странной, а он мог быть самим собой, и это просто работало, было весело".

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Они официально начали встречаться летом 2006 года и поженились в декабре в том же году.

"Мы не хотели свадьбу, — сказала Джессика. — Мы хотели брак".

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Оба сказали, что знали, что будут вместе навсегда, и просто хотели начать новую жизнь.

Сейчас пара воспитывает четырех детей – 16-летнюю Оливию, 15-летнего Дакса, 12-летнюю Викторию и годовалого Феликса.

Они также провели время, работая вместе в штате Западная Вирджиния в Департаменте внутренней безопасности. Джессика до сих пор там работает, а Ларри перешел в другой департамент, где контролирует закупки для всех государственных учреждений.

Они решили подать заявку на рекорд после того, как Ларри увидел статью о предыдущих рекордсменах на Facebook и понял, что он ниже того мужчины, а Джессика выше женщины. Разница в росте Джеймса и Хлои Люстед (оба из Великобритании) составляет 56,8 см.

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Также пара поделилась, каким было предложение руки и сердца. Так, Ларри сказал, что раньше в тот день его родители сказали, что сегодня 28-я годовщина их первого свидания. Сначала Ларри не планировал делать предложение в этот день. У него было кольцо, спрятанное на книжной полке. Но в тот момент он решил, что время пришло.

Он сказал: "Я помню, как протянул руку, схватил кольцо и потерял сознание. Я помню, как она сказала "да" и поцеловала меня". Но он не помнит, как задавал этот вопрос.

Прошло почти два десятилетия, и сегодня Ларри и Джессика так же влюблены, как и тогда.

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Когда Ларри спросили, что им больше всего нравится друг в друге, он ответил: "Ну, когда я обнимаю ее, она чувствует себя как дома, и все невзгоды, происходящие в мире, исчезают, и остаются только я и она, и это самая спокойная вещь в мире".

Джессика добавила: "Знаете, 17 лет – это время взлетов и падений. Некоторые наши падения были очень тяжелыми, и он был моей опорой, он был человеком, когда я буквально не могла подняться с пола, а он говорил: "Я подниму тебя и все будет хорошо". Вот как это – быть с Ларри".

Новый рекорд: Большой сильный отличающийся мужчина-смертник (отличные sexes/taper woman) — 86.36 cm (2 ft 9 in) представлена Larry McDonnell и Jessica Burns-McDonnell (USA) pic.twitter.com/Uvz7Hb92zj — Guinness World Records (@GWR) 8 апреля 2024

Пара также отреагировала на стереотипный взгляд в обществе, который говорит, что мужчины должны быть выше женщин.

Джессика сказала: "Как по мне, если вы так зациклены на внешнем виде, вы, вероятно, не сосредотачиваетесь на том, что действительно важно, а именно на том, кем является человек внутри. Я имею в виду, что вы можете найти человека, который выглядит именно так, как вы хотите, но вам нужен кто-то, кто заставляет вас чувствовать, думать и любить, и это то, что я получила от Ларри, и я не думаю, что есть кто-то выше Ларри, кто мог бы приблизиться к нему. Этот человек бросил мне вызов в этой жизни, чтобы стать лучшим человеком, и он сделал меня лучшим человеком, когда я просто нахожусь рядом с ним".

Ларри и Джессика / Фото: guinnessworldrecords.com

Ларри добавил: "Она действительно подталкивает меня к успеху, и она всегда была в моем углу, подталкивая меня, тренируя меня и помогая мне".

Напомним, близняшки выросли с разницей в росте в 75 см — как такое произошло и как они выглядят.

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