Пара с TikTok "притворилась" молодоженами: чем это обернулось

Видео пары, признавшейся притворившейся молодоженами, чтобы получить бесплатное повышение класса обслуживания, стало вирусным в TikTok.

Его опубликовал пользователь Рики Лю.

Пара решила притвориться, что они в медовом месяце, чтобы получить улучшенное обслуживание. В следующем видео автор рассказал, что этот трюк — не новость, но его развитие стало неожиданным: команда объявила о "медовом месяце" на весь корабль. В кадре появляется группа официантов с цветными напитками, которые начинают танцевать под песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You", освещая пару фонариками. Смущенные "молодожены" вынуждены принять поздравления на глазах у всех.

Ситуация вызвала волну смеха среди комментариев: "Чувство вины, которое я бы испытывала", "Радужные напитки. Я кричу", "Как человек, который ненавидит быть в центре внимания, это было бы ужасом, даже если бы я действительно была в медовом месяце", "Только не официанты, машущие фонариками на телефонах".

