Пара сделала одинаковые тату в одинаковом месте за несколько часов до знакомства - фото

Они были в шоке и теперь убеждены, что это судьба.

Пара странным образом сделала одну и ту же татуировку, на том же пальце, в один и тот же день – до того, как они встретились впервые.

Об этом пишет Mirror.

Элис Мандри рассказала, что она и ее нынешний парень Морган обнаружили, что оба сделали татуировку со словом "Promise" (обещание) на среднем пальце за несколько часов до того, как встретились на рейве.

Элис пояснила, что в том, почему пара сделала татуировку, есть отдельное "личное содержание", но они нашли "ошеломляющим" тот факт, что они сделали "одну и ту же татуировку" в "один и тот же день".

Девушка спланировала поход на ночной рейв со своей лучшей подругой, но в течение дня ей стало скучно, поэтому она решила набить себе татуировку.

Элис Мандри / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Пытаясь найти вдохновение, она поискала в Интернете и наткнулась на слово "promise", нанесенное на чей-то палец, нашедшее у нее отклик и вдохновившее ее пойти и сделать это самой.

Позже в тот же вечер, когда рейв подошел к концу, Элис и ее подруга начали разговаривать с парой парней.

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На следующий день Элис и Морган решили пойти на свидание, чтобы перекусить и восстановить силы прошлой ночи, когда девушка заметила на пальце своего спутника пищевую пленку. Во время свидания она решила спросить его о повязке, и он объяснил, что накануне сделал татуировку.

Уже шокированная новостью о том, что он тоже сделал татуировку, Элис была ошеломлена тем, что было после этого, когда Морган показал, что он сделал ту же татуировку, что и она.

Пара сделала одинаковые татуировки до первой встречи / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Она объяснила: "Я не могла прекратить смотреть на это, но мысленно думала, что если я скажу ему это, он подумает то же, что я. Или это мой преследователь, или мы родственны души. И я надеялась, что он не думает, что я его сталкерша. Я просто сказала: "Не знаю, как тебе это сказать, но, по сути, у нас одинаковые татуировки. Я тоже это сделала вчера". Мы оба просто сидели, смотрели друг на друга и думали: "Что здесь происходит? Что это за колдовство?". Нас не было друг друга в социальных сетях, он живет в 45 минутах от меня, мы буквально не были знакомы, у нас одинаковые татуировки, точно на одном пальце, на одной руке, абсолютно одинаковым шрифтом. Мы просто продолжили говорить о том, как это странно, и дошли до темы, что у меня есть неделя отпуска и что я очень хочу куда-то уехать. Он просто посмотрел на меня и сказал, что у него тоже неделя отпуска! А потом мы оба забронировали отдых в Турции и поехали на следующий день. А остальные уже история".

Элис Мандри / Фото: alicemandry1/ CATERS NEWS

Напомним, жена публично опозорила своего мужа за измену. Об этом узнал "весь мир".

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