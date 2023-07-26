Пара съела острый перец и побила мировой рекорд из самого продолжительного "горячего" поцелуя — фото

В Онтарио, Канада, пара поцеловались после того, как съела острый перец и побила мировой рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Супруги слились в поцелуе на более чем 15 минут. Майк и Джейми Джек съели по хабанеро каждый, а затем должны были начать целоваться в течение 30 секунд, чтобы соответствовать правилам Книги рекордов Гиннеса. Они держали поцелуй 15 минут 6,5 секунды, установив рекорд.

Майк и Джейми Джек / Фото: guinnessworldrecords.com

Пара поставила себе цель – 15 минут, потому что в этом году они будут праздновать 15-летие брака.

Майк имеет несколько мировых рекордов по поеданию острейших перцев в мире. В частности, он ел каролинских жнецов и призрачные перцы, так что хабанеро были для него не слишком острыми. Джейми тоже хотела стать рекордсменкой. Женщина сказала, что она тренировалась, съедая хабанеро каждый день в течение месяца.

Мужчина добавил, что они с любимой уже подали заявку на то, чтобы побить рекорд самого длинного перцового поцелуя Bhut Jolokia. Это один из самых жгучих перцев в мире.

Майк и Джейми Джек / Фото: guinnessworldrecords.com

Хотя он говорит, что Джейми придется немного больше подготовиться к этому титулу, они надеются попробовать его в ближайшее время.

Тем, кто хочет испытать себя в подобном испытании, Майк советует убедиться, что вы готовы.

"Убедитесь, что вы можете справиться с остротой перца, прежде чем пытаться установить такой рекорд, — сказал Майк. — Вы ведь не хотите, чтобы вас вырвало в чужой рот".

Напомним, картины свинки-художницы Пигкассо продали более чем за 1,2 млн долларов. Она рисует с рождения.

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